Geht es nach diesem Top-Investor, so sollten sich Anleger diese Chance nicht entgehen lassen: Denn noch vor einem ganz bestimmten Zeitpunkt sollten Sie unbedingt bei Aktien von KI-Star Nvidia zugreifen, bevor die Aktie erneut durch die Decke gehen könnte.

Sie haben den richtigen Einstiegszeitpunkt für die Aktie des KI-Stars Nvidia verpasst? Oder Sie haben die Aktien sogar bereits im Depot, aber sind sich nicht sicher, ob Sie lieber Ihre Gewinne realisieren sollten?

Immerhin ist die Aktie bereits vergangenes Jahr über 200 Prozent gestiegen und liegt nun auch dieses Jahr bereits wieder rund 190 Prozent im Plus. Kann es denn ewig so weiter gehen? Müssen sich Anleger nicht langsam auch mal auf eine Korrektur einstellen?

Jedenfalls nicht, wenn es nach einem ganz bestimmten Top-Investor geht. Denn laut diesem sollte man jetzt sogar noch bei Nvidia zuschlagen, bevor die Aktie zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt nochmal durch die Decke gehen könnte.

Steht Nvidia die große Kursexplosion erst noch bevor? Top-Investor rät jetzt zum Kauf der Aktie

Dabei handelt es sich um einen Finanzexperten, der unter dem Pseudonym „The Asian Investor“ Analysen auf dem Finanzportal „Seeking Alpha“ veröffentlicht und dem mehrere tausende Menschen folgen. Auf dem Finanzportal „TipRanks“ zählt er zu den ein Prozent der besten Experten der Wall Street. Und TipRanks berichtete nun auch von einer der jüngsten Analysen des Investors, in der er dazu rät, jetzt unbedingt noch bei der Nvidia-Aktie zuzuschlagen.

Der Tech-Gigant ist Marktführer im Bereich von Rechenzentren und seine Grafikprozessoren (GPUs) sind für einige der mächtigsten Unternehmen der Welt unverzichtbar. Wenn die hochmodernen Blackwell-GPUs veröffentlicht werden, soll die Aktie nach Meinung von „The Asian Investor“ nochmal durch die Decke gehen. Deswegen sollte man nach Meinung des Experten noch unbedingt vor deren Veröffentlichung bei der Aktie zuschlagen. Doch wann wird es soweit sein?

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Top-Experte rät: DANN sollten Sie unbedingt bei der Nvidia-Aktie zuschlagen

Zwar gibt es eine leichte Verzögerung, dennoch wird allgemein erwartet, dass die neuen Chips von Nvidia schon Anfang nächsten Jahres ausgeliefert werden. „Der Markt unterschätzt derzeit massiv Nvidias zusätzliches Umsatzpotenzial im Zusammenhang mit der Markteinführung seiner Blackwell-Chips", schreibt der Experte laut TipRanks.

Die Aktie werde unter anderem aufgrund der „wahnsinnigen Nachfrage“ nach Blackwell von den Hyperscalern (große Cloud-Anbieter) durch die Decke gehen, da die Chips „massive Leistungssteigerungen bei Inferenzen im Vergleich zum Vorgängermodell" bieten. Zudem könnte sich auch das Angebot für diese Rechenzentrums-GPUs bald verknappen, was Nvidia zu einer größeren Marge verhelfen würde.

„The Asian Investor“ sieht für die Aktie derzeit eine so große Chance wie zuletzt Anfang 2023. "Meiner konservativen Schätzung zufolge könnte Nvidia im Geschäftsjahr 2025 80-120 Mrd. USD an zusätzlichen Einnahmen durch Blackwell generieren, was deutlich über den Konsensprognosen liegt", so der Experte laut TipRanks. Der Markt hätte diesen potenziellen „massiven Umsatzaufschwung“ noch nicht eingepreist.

Er warnt davor, dass es daher ein Fehler wäre, jetzt nicht bei Nvidia einzusteigen. „Der Anstieg der GPU-Lieferungen hat gerade erst begonnen", so der Experte und stuft die Aktie als "Strong Buy" ein.

Lesen Sie auch: Besser als Nvidia-Aktie? Die Investorin Cathie Wood schlägt jetzt bei KI-Rivalen zu

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.