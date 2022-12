2023 steht in den Startlöchern – doch auf welche Anlagen sollte man setzen? Eine neue Umfrage verrät, auf was die besten Vermögensverwalter der Welt 2023 schwören – und warum sie durchaus optimistisch sind. Von Jennifer Senninger

2022 war eines der turbulentesten Börsenjahre seit langem. Die großen Indizes wie der Dax, S&P 500 oder Nasdaq schließen das Jahr wohl allesamt im Minus. Alle Augen richten sich daher auf das neue Jahr 2023: Ist Besserung in Sicht? Eine neue Umfrage von Bloomberg zeigt: Eindeutig! Die Top-Vermögensverwalter von Goldman, BlackRock und Co. sind nämlich durchaus optimistisch gestimmt.

Bloomberg News führte mit 134 Fondsmanagern zwischen dem 29. November und dem 7. Dezember eine Umfrage durch, um deren Einschätzung für 2023 einzufangen. Die zeigt: Aktien könnten im nächsten Jahr wieder niedrige zweistellige Zuwächse verzeichnen. 71 Prozent gaben an, dass sie erwarten, dass die Kurse der Aktien wieder steigen werden. Diese Bullen rechnen im Jahr 2023 mit einem durchschnittlichen Anstieg von zehn Prozent der Aktienmärkte. Das ist zwar begrüßend, zeigt aber dennoch, dass sich die Aktienmärkte nicht gänzlich erholen werden. Der S&P 500 etwa liegt 2022 aktuell über 15 Prozent im Minus.

Tech, China und mehr: Auf diese Sektoren setzen die Top-Vermögensverwalter 2023

Allerdings rechnen die Experten damit, dass sich die Zuwächse wohl erst in der zweiten Jahreshälfte von 2023 zeigen werden. Die Top-Vermögensverwalter bevorzugen laut der Umfrage dann vor allem Unternehmen, die sich auch zu Zeiten von Wirtschaftsabschwüngen behaupten können. Das seien etwa Dividendenzahler, Versicherungs- und Gesundheitsunternehmen sowie Aktien mit geringerer Volatilität. Auch sind sie optimistisch, was eine Erholung von Tech-Werten angeht. Die erwischte es im unsicheren 2022 besonders hart, da sich Anleger lieber in sichere Häfen flüchteten. Der Nasdaq liegt 2022 aktuell fast 30 Prozent im Minus. Nächstes Jahr werden diese Werte jedoch wieder attraktiv, da sie im Vergleich nun relativ günstig zu haben sind. Mehr als die Hälfte der Vermögensverwalter gab in der Umfrage an, in diesem Sektor investieren zu wollen.

Auch was China betrifft sind die Experten optimistisch – rund 60 Prozent befürworten ein Investment. Nachdem die Aktien des Landes Anfang 2022 ziemlich unter die Räder gekommen sind, sind auch diese nun deutlich günstig bewertet – und sind damit im Vergleich zu US-Aktien oder europäischen weit attraktiver. Dennoch bleiben Risiken vor allem hinsichtlich der chinesischen Regierung, weshalb auch China-Bullen bei der Auswahl stark selektiv vorgehen wollen.

Das sind die besten Nasdaq-Aktien für 2023