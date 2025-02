Die USA sind das Maß aller Dinge in der Börsenwelt, doch die Bewertungen vieler Aktien sind enorm hoch. Sollte man deswegen lieber die Finger von Titeln aus den Vereinigten Staaten lassen? Oder kann es sich jetzt tatsächlich noch lohnen, hier zu kaufen?

Der US-Aktienmarkt ist seit Jahren wegen seiner Outperfromance der Treiber der globalen Börsen und hat dementsprechend einen hohen Anteil in Indizes wie dem MSCI World (73,5 Prozent) erreicht.

Doch gerade aufgrund dieser starken Konzentration und der deutlich höheren Bewertung fühlen sich viele Anleger mit dem Investment zunehmend unwohl oder möchten lieber außerhalb von Amerika investieren. Doch sind US-Titel tatsächlich so überbewertet wie ihr Ruf? Und kann es sich jetzt noch lohnen, bei Aktien aus den Vereinigten Staaten zuzuschlagen?

US-Aktien nicht so teuer wie gedacht

Tatsächlich könnte der Schein einer hohen Bewertung trügen. Denn mit Blick auf die Bewertungsniveaus steht das Index-KGV des S&P500 immer noch niedriger als im Hype-Jahr 2021. Dies hat besonders mit der enormen Gewinnsteigerung bei den Unternehmen in den USA in den letzten Jahren zu tun, wodurch die KGVs trotz steigender Kurse sanken.

Ritholtz US-Aktien Bewertung

Aktuell befindet sich der US-Index übrigens etwa auf dem Niveau vom September 2020. Von diesem Punkt aus ging es anschließend noch rund 39 Prozent bis zum Pieck des S&P500 im Dezember 2021 nach oben. Anleger, die damals wegen der hohen Bewertung aus dem Markt ausgestiegen sind, haben diese deutliche Rallye verpasst.

Trotz hoher Bewertung jetzt noch in US-Aktien investieren?

Hinzu kommt, dass US-Aktien nicht mit Blick auf alle Bewertungskennzahlen teuer sind. Der Blick auf das Price/Earnings to Growth-Ratio, das die zukünftigen Gewinnerwartungen einbezieht, offenbart, dass die USA sogar leicht unter ihrem historischen Mittelwert und vergleichbar mit dem Schnitt des MSCI ACWI gepreist sind.

HQ Trust Bewertung Aktien unter Berücksichtigung des Wachstums

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Analysten aufgrund des KI-Booms, eines weiterhin einzigartigen Binnenmarktes und der Vielzahl von innovativen Unternehmen in den USA für kaum ein anderes Land so hohe Wachstumserwartungen haben. Kann sich also weiterhin ein Investment in US-Aktien lohnen?

