Die Märkte sind am Montag wegen der DeepSeek-Veröffentlichung mächtig unter Druck geraten. Doch ist dies eine goldene Kaufchance für Investoren oder das finale Warnsignal vor einem noch massiveren Ausverkauf? Das sollten Sie laut Experten jetzt tun.

Der DeepSeek-Rücksetzer an den Märkten kam am Montag schnell und unerwartet, nachdem ein chinesisches KI-Modell überraschend die Preis-Leistung anderer US-Produkte in den Schatten gestellt hat.

Doch wie sollten Anleger auf diese Situation und nach dem Schock am Markt reagieren?

So sollten Anleger nach dem Schock an den Märkten handeln

Laut den Experten von Wedbush Securities ist dies kein Grund zu verzagen. Sie schrieben in einer Mitteilung an ihre Kunden:: „Obwohl das Modell beeindruckend ist und einen Welleneffekt haben wird, ist die Realität, dass [Magnificent] 7 und die US-Technologie sich auf das Endspiel [künstliche allgemeine Intelligenz] mit all der Infrastruktur und dem Ökosystem konzentrieren, an das China und insbesondere DeepSeek unserer Ansicht nach nicht herankommen können. Der Schwerpunkt der KI liegt derzeit auf den Anwendungsfällen in Unternehmen und der breiteren Infrastruktur, die diese 2 Billionen US-Dollar an Investitionsausgaben in den nächsten drei Jahren vorantreiben.“

Dementsprechend sieht Wedbush im aktuellen Abverkauf kein Potenzial für einen deutlicheren Rücksetzer und sprach daher von einer goldenen Kaufchance für Investoren, wenn sie abgestrafte Tech-Aktien einsammeln wollen.

Goldene Kaufchance oder finales Warnsignal?

Aber nicht nur die Analysten von Wedbush zeigten sich klar und eindeutig als bullisch trotz der aktuellen Panik. Vom Investmenthaus TD Cowen hieß es etwa: „Wenn wir uns auf die nächsten Quartale konzentrieren, sehen wir auch wenig Grund, warum die Innovation von DeepSeek zu einer schwächeren Nachfrage in naher Zukunft führen sollte.“

Daher könnte der aktuelle Rücksetzer laut Experten eher eine Nachkaufchance, statt eines Warnsignals, sein. Wer folglich jetzt in die abgestraften Technologieaktien antizyklisch investieren will, der kann einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index werfen.

