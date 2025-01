Die Lage an den Märkten scheint sich aktuell immer weiter zuzuspitzen. Hohe Bewertungen, ungewisse Aussichten und die Angst vor einer Korrektur sind nur einige Faktoren, die Anleger aktuell umtreiben. Doch laut den Experten von Wedbush sollten Sie trotzdem weiter auf diese Aktien setzen.

Seit der Fed-Sitzung im Dezember macht sich die Sorge an den Märkten breit, dass es bald deutlich nach unten gehen könnte. Dafür sorgen nicht nur die Aussichten auf höhere Zinsen, sondern genauso die Sorge vor den Auswirkungen des baldigen Präsidenten Donald Trump und die hohen Bewertungen, die aktuell an der Börse aufgerufen werden.

Doch trotz dieser Umstände empfiehlt das Analystenhaus Wedbush weiterhin auf die Gewinner des vergangenen Jahres zu setzen.

Auf diese Aktien sollten Sie laut Experten weiter setzen

So konstatierte der bekannte Stratege Dan Ives die aktuelle Lage mit den Worten: „Nach einem historischen zweijährigen Bullenmarkt für Technologieaktien, der von der KI-Revolution angeführt wurde, treten wir jetzt in eine schwierige Zeit für den Technologiesektor ein, da der Anleihenmarkt und die Renditen (vorerst) wieder in den Vordergrund rücken, da man sich Sorgen darüber macht, wie sich die Bewertungen der Technologieaktien vor dem Hintergrund der unruhigen Lage der Fed entwickeln werden.“

Doch der Optimismus des sonst so bullischen Analysten ist nicht gebrochen. Er schrieb:„Die Wall Street unterschätzt die mittel- und langfristigen Auswirkungen von Änderungen der Finanzmodelle auf die Technologiewelt bei Weitem, was für unsere Ansicht spricht, dass Technologieaktien trotz dieses anleihenbedingten Strauchelns zu Jahresbeginn ein robustes Jahr vor sich haben werden. Wir könnten in den kommenden Wochen und Monaten eindeutig mehr Volatilität erleben, aber unser Tech-Strategiebuch der letzten zwei Jahre (und für 2025) bestand darin, die Ausverkäufe und Panik zu kaufen und die Technologiegewinner der Technologiewelt zu besitzen.“

Experten setzen weiter auf Magnificent Seven

Vor diesem Hintergrund empfiehlt Wedbush weiterhin Technologieaktien für Anleger, insbesondere die Magnificent Seven. Wenn Sie auch auf diese Werte einfach und unkompliziert setzen wollen, dann kann sich ein Blick auf den BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index lohnen.

