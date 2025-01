Als Millionär in Rente gehen – gibt’s nicht? Gibt’s doch! Wie es mit einem ETF von Warren Buffett unkompliziert klappen könnte.

Es ist kein Geheimnis: Die gesetzliche Rente in Deutschland wird zukünftig einfach nicht mehr reichen. Für Bürger ist es daher umso wichtiger, schon jetzt zusätzlich fürs Alter vorzusorgen.

Für die private Altersvorsorge gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichsten Möglichkeiten, um sich ein Vermögen für den Ruhestand aufzubauen. Doch auf welche soll man bei all der Auswahl setzen?

Selbstverständlich kommt es dabei auch auf den individuellen Zeithorizont, die Risikobereitschaft und auch die eigene Zielsetzung an. Eine Möglichkeit könnte jedoch einfach sein, auf das zu hören, was der wohl beste Investor der Welt rät: Warren Buffett (94).

Warren Buffetts ETF als geniale Altersvorsorge

Warren Buffett gilt nicht nur als der wohl beste Investor der Welt. Mit einem laut „Forbes“ geschätzten Vermögen von derzeit über 138 Milliarden US-Dollar zählt er auch zu den reichsten Menschen der Welt. Fest steht: Wenn einer weiß, wie man sein Geld richtig anlegt, dann ist es wohl das „Orakel von Omaha“.

Besonders interessant: Tatsächlich hat Buffett schön häufig sich für einen ganz bestimmten ETF ausgesprochen, den er vor allem Laien-Investoren empfiehlt. So erklärte der Investor bereits in einem Brief an die Aktionäre 2013, dass es für diese oft schwer sei, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Dazu empfiehlt er: „Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds wird dieses Ziel erreichen“. Und auch bei Buffett selbst im Portfolio befinden sich gleich mehrere ETFs auf den S&P 500.

Das Besondere: Nicht nur ist es möglich, dank dieses ETFs mit einer Million Euro in den Ruhestand zu gehen. Auch ist es so gut wie unmöglich, mit diesem ETF langfristig Geld zu verlieren. Doch was steckt dahinter?

So können Sie mit diesem ETF als Millionär in den Ruhestand gehen

Der S&P 500 beherbergt die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Warren Buffetts legendäres Zitat lautet: „Wetten Sie niemals gegen Amerika“. Es erscheint sinnig, denn aktuell zählen zu den größten Positionen Giganten wie Apple, Nvidia oder Microsoft. Unternehmen, die aus unserem heutigen Leben mit ihren Produkten und Dienstleistungen nicht wegzudenken sind.

Doch wie lässt sich mit so einem ETF nun eine Million Euro bis zur Rente verdienen? Nun, auf Sicht der vergangenen 20 Jahre erzielte der S&P 500 im Durchschnitt jedes Jahr eine Rendite von 8,1 Prozent. Davon ausgehend, dass der Index diese durchschnittlich jährliche Performance auch in Zukunft fortsetzt, so würde ein Berufseinsteiger, der 40 Jahre lang 303 Euro monatlich in einen Sparplan auf einen S&P 500 ETF einzahlt (Gebühren und sonstige Kosten im Beispiel unberücksichtigt) mit einem Gesamtbetrag von 1.002.476 Euro in Rente gehen. Wer nicht mehr so viel Zeit hat, und nur noch 20 Jahre Arbeit vor sich hat aber dafür 550 Euro monatlich einzahlt, kann immerhin noch mit über 300.000 Euro Gesamtrendite in Rente gehen. Je nach Einzahlungsbetrag und Anlagedauer lassen sich hierfür eine Vielzahl an Rechenbeispielen durchführen.

Das Geniale an einem ETF auf den S&P 500: Es ist auf lange Sicht äußerst unwahrscheinlich, mit diesem ETF Geld zu verlieren. Denn eine Untersuchung des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research zeigte, wie das Finanzportal „The Motley Fool“ einmal berichtete: Wer zwischen dem Jahr 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert und die Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätte, so man Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht. Heißt konkret: Egal, wann Sie ab 1900 eingestiegen wären und auf welche Krise Sie auch hätten stoßen können: Wer seinen ETF für mindestens 20 Jahre lang gehalten hätte, hätte stets eine positive Gesamtrendite erzielt.

