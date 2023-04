Heiße Spekulation mit TUI: Europas größter Reiseveranstalter steht vor einer Kapitalerhöhung, der Aktienkurs bleibt unter Druck. Doch angesichts der guten Buchungszahlen ist die Trendwende nah.

So günstig war Urlaub schon lange nicht mehr — zumindest was die Investition in einen Reiseveranstalter betrifft: Am 5. April kostete eine Aktie des Touristikkonzerns TUI gerade mal noch 6,17 Euro. 2018, vor der Corona-Pandemie, war so ein Anteilschein gut das Zehnfache wert. Nun will das Unternehmen mit Sitz in Hannover über eine Kapitalerhöhung 1,8 Milliarden Euro einsammeln und damit nicht nur die etwa 1,25 Milliarden Euro Pandemiehilfen des Bundes bis Jahresende zurückzahlen. Mit dem frischen Geld der Aktionäre wäre auch die Bilanz wieder in Ordnung gebracht — und der Weg für steigende Kurse frei.

TUI: Buchungen legen zu

Die Wetterlage, damit die Aktionäre die Kapitalmaßnahme mittragen, ist gut: Allein die Urlaubsbuchungen für das zurückliegende Osterfest lagen um rund zehn Prozent über dem Niveau von 2019. Und weil die Reisenden immer kurzfristiger buchen, sind weitere positive Nachrichten über die Auslastung im Sommer sehr wahrscheinlich. Positiv für TUI ist auch, dass angesichts hoher Inflation und Energiepreise die Reisenden Pauschal- und All-inclusive-Angebote bevorzugen, die für die Anbieter profitabler und besser planbar sind. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Konzern mit rund 60 000 Mitarbeitern immerhin schon wieder einen Umsatz von rund 16,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 409 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2008 schaffte TUI sogar 25 Milliarden Euro Umsatz.

Kapitalerhöhung bei der TUI-Aktie

Bis solche Zahlen wieder erreicht werden, wird es wohl noch einige Jahre dauern. Viel spannender und für Aktionäre wichtiger ist aber die Situation rund um die Kapitalerhöhung. Noch bis zum 17. April können Anteilseigner für drei alte Aktien acht neue erwerben. Für den Erwerb jedes der neuen Papiere müssen allerdings noch zusätzlich 5,55 Euro bezahlt werden. Es wird noch komplizierter: Weil seit Beginn der Bezugsperiode Ende März Aktie und Bezugsrecht getrennt wurden und separat gehandelt werden können, setzt sich der tatsächliche Wert der Aktie aus dem Kurs ohne Bezugsrecht und dem Preis des Bezugsrechts zusammen.

Einsschätzung zur TUI-Aktie

Und hier hat sich nach dem Sturz bei der TUI-Aktie seit Ende vergangener Woche ein neues Bild ergeben. Der Aktienkurs zog Gründonnerstag deutlich an, die Notierung der Bezugsrechte aber extrem, um fast 160 Prozent auf 2,87 Euro, was einem aufaddierten Kurs (Aktie plus Bezugsrecht) von 8,44 Euro entspricht. Begleitet wird das Szenario noch von Spekulationen, dass Leerverkäufer in großem Stil auf weiter fallende Kurse gesetzt haben. Zieht der TUI-Kurs noch weiter an, müssen die Shortseller wieder Aktien kaufen, was die Notierung noch mehr nach oben treiben dürfte.

Kurzfristig bleibt es also spannend, langfristig sehen wir TUI wieder auf einem guten Weg, den Turnaround hinzubekommen. Nachdem das Papier unseren Stopp gerissen hatte, geben wir zum Kauf nun ein Kursziel von elf Euro vor.

Dieser Artikel erschien zuerst in BÖRSE ONLINE 15/2023. Hier erhalten Sie einen Einblick ins Heft.