Mehrheitliche Kaufempfehlungen der Analysten plus Dividendenrenditen von mindestens zwölf Prozent? Die Experten von Wells Fargo stellen zwei interessante Dividendenaktien vor, die jetzt für Anleger extrem spannend sein könnten.

Kaum zu glauben: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Märkte bleiben weiterhin in Bewegung. Kürzlich wurde der Zinssenkungszyklus der US-Notenbank eingeleitet. Doch was bedeutet das für Aktien und die Investitionen der Anleger?

Die Analysten von Wells Fargo haben hierzu klare Vorstellungen, wie das Finanzportal "TipRanks" jüngst berichtete. Sie empfehlen nun den Einstieg in REITs (Real Estate Investment Trusts) und den Spezialfinanzierungssektor. Diese Segmente hätten sich in der Vergangenheit während Zinssenkungszyklen historisch gut entwickelt und böten zudem attraktive Dividendenrenditen.

„Nachdem die Aktien während des Zinserhöhungszyklus unterdurchschnittlich abgeschnitten haben, sehen wir jetzt ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis für die Aktien, einschließlich zweistelliger Dividendenrenditen. Historisch gesehen entwickeln sich die Aktien gut, wenn die Fed die Zinsen senkt“, erklärt Wells Fargo-Analyst Donald Fandetti laut TipRanks. Er nennt dabei zwei konkrete Dividendenaktien, die er Anlegern zum Kauf empfiehlt.

Diese Dividendenaktien könnten jetzt profitieren: Wells Fargo-Analyst nennt seine Favoriten

Doch welche Dividendenaktien lohnen sich im aktuellen Zinssenkungszyklus? Der Top-Analyst von Wells Fargo hebt zwei interessante Kandidaten hervor:

Annaly Capital Management

Annaly Capital Management ist ein REIT, der sich auf Wohnimmobilien und hypothekenbesicherte Wertpapiere spezialisiert hat. Die Dividendenhistorie des Unternehmens reicht bis in die 1990er Jahre zurück und erweist sich dabei als besonders stabil: Selbst während der Corona-Pandemie wurden die Ausschüttungen nicht eingestellt.

„Wir verwenden Annaly als Fallstudie, um zu sehen, wie sich der Aktienkurs und die Dividende während früherer Zinszyklen der Fed angesichts der langen Geschichte als börsennotiertes Unternehmen entwickelt haben. Obwohl dies nicht sofort geschah, als die Fed die Zinssätze von 2000 bis 2002 senkte, stiegen der Aktienkurs und die Dividende“, so Fandetti laut TipRanks. „Annaly hat seine Dividende angesichts des Zinsumfelds Anfang 2024 gesenkt, aber das Management scheint zu signalisieren, dass die aktuelle Dividende nachhaltig ist … In Bezug auf die Zinssensitivität von NLY würde jede Änderung des MBS-Spreads um -15 Basispunkte den Buchwert um +6,2 % verbessern.“

Fandetti hob seine Einschätzung von „Neutral“ auf „Overweight“ an und sieht mit einem Kursziel von 23 US-Dollar rund 15 Prozent Potenzial nach oben. Seit Jahresanfang liegt die Aktie zwei Prozent im Plus. Auch die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beachtliche 12,96 Prozent.

AGNC Investment

AGNC Investment ist ein weiterer REIT, der sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere fokussiert. Besonders attraktiv für Anleger ist die monatliche Dividende von 0,12 US-Dollar je Stammaktie, die eine verlässliche Einnahmequelle darstellt. Der Wells Fargo-Analyst sieht hier weiteres Potenzial: „Wir glauben, dass das Zinsumfeld dem Buchwert von AGNC einen schönen Rückenwind verleihen könnte. Was die Sensitivität von AGNC betrifft, so würde jede Änderung des MBS-Spreads um -10 Basispunkte den Buchwert um +5 % steigern...“

Besonders optimistisch ist er in Bezug auf die Dividende: „Und die Dividendenrendite ist unserer Ansicht nach attraktiv … Wir glauben, dass die Dividende auf diesem Niveau relativ sicher ist, da die Renditen für neue MBS-Investitionen von Agenturen im mittleren zweistelligen Bereich liegen. Der Gewinnbericht von AGNC wies einen Kerngewinn von 53 Cent aus, der deutlich über der vierteljährlichen Dividende von 36 Cent liegt.“ Fandetti hob seine Bewertung von „Neutral“ auf „Overweight“ an und setzt ein Kursziel von zwölf US-Dollar. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 25 Prozent. Seit Jahresanfang hat die Aktie bereits knapp sieben Prozent zugelegt.

Besonders beeindruckend sind die Schätzungen der Analysten für das Geschäftsjahr 2024: Sie erwarten ein Umsatzwachstum von über 300 Prozent auf mehr als eine Milliarde US-Dollar. Der Gewinn je Aktie könnte um über 4100 Prozent auf 2,12 US-Dollar steigen. Mit einem KGV von fünf ist die Aktie zudem besonders preiswert.

Beide Aktien bieten attraktive Dividendenrenditen und könnten von einer anhaltenden Zinssenkung profitieren. Jedoch ist zu beachten, dass sie in Deutschland nur schwer handelbar sind, was gegebenenfalls höhere Gebühren nach sich ziehen kann. Anleger sollten diese Faktoren in ihre Entscheidungen mit einbeziehen.



