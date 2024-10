Diese Aktien gehen in dieser Woche Ex-Dividende und bieten jetzt bis zu 13,4 Prozent an Ausschüttungsrendite. Wer noch etwas vom Kuchen abhaben will, sollte schnell zuschlagen und besonders diese Titel einem genaueren Blick unterziehen.

In der kommenden Woche gehen wieder einige spannende Hochdividendenaktien Ex-Dividende, legen also fest, wer einen Anspruch auf die anstehende Zahlung hat und wer nicht.

Anleger, die von dieser Ausschüttung profitieren wollen, müssen die Papiere am jeweiligen Ex-Tag halten. Wer das schon in der kommenden Woche will, der sollte jetzt einen Blick auf diese sieben Werte werfen:

13,4% Dividendenrendite mit diesen Aktien erhalten

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

COSCO Shipping – Ex-Dividende: 08.10.2024 – Dividendenrendite: 6,1 Prozent

BBVA – Ex-Dividende: 08.10.2024 – Dividendenrendite: 7,3 Prozent

Main Street Capital – Ex-Dividende: 08.10.2024 – Dividendenrendite: 8,2 Prozent

ABC Arbitrage – Ex-Dividende: 09.10.2024 – Dividendenrendite: 8,8 Prozent

FAT Brands – Ex-Dividende: 10.10.2024 – Dividendenrendite: 11,8 Prozent

Verizon – Ex-Dividende: 10.10.2024 – Dividendenrendite: 6,0 Prozent

Neinor Homes – Ex-Dividende: 11.10.2024 – Dividendenrendite: 13,4 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Neior Homes

Hinter der unbekannten Neior Homes versteckt sich ein Bauer und Verwalter spanischer Wohnimmobilien. Die Aktie könnte besonders im Rahmen der Zinswende für Anleger interessant sein, da diese einerseits den Bestand des Unternehmens aufwertet und andererseits die Kapitalkosten für Neior senkt.

Dividendenaktie: ABC Arbitrage

Wer wie ein Hedgefonds investieren und mögliche Arbitrage-Möglichkeiten ausnutzen möchte, der kann das mit der Aktie der ABC Arbitrage aus Frankreich. Dieses Unternehmen nutzt insbesondere Ineffizienzen in kleineren und wenig volumenstarken Märkten aus, um hohe Erträge zu erwirtschaften.

Dividendenaktie: BBVA

Die BBVA ist eine seit 1857 in Spanien und später international tätige Bank. Wie für alle Geldhäuser dürfte die aktuelle Zinswende auch für die BBVA positive Effekte haben, da Kredit- und Investmentgeschäft durch sinkende Raten angetrieben werden.

