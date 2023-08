Über 15 Prozent Dividendenrendite – gibt’s nicht? Gibt’s doch! Bei diesen zwei besonderen Aktien empfehlen Analysten jetzt zuzuschlagen

Die wirtschaftliche Entwicklung bleibt weiter ungewiss. Noch immer sorgen Zinsen, Inflation und weitere Krisen für Unmut bei den Anlegern. Wenn auch einige Tech-Aktien die großen Indizes wieder abheben haben lassen – auch bedingt durch die Euphorie zu künstlicher Intelligenz – bestehen einige der Probleme weiter. JP Morgan Stratege Marko Kolanovic rechnet sogar damit, dass der S&P 500 dieses Jahr bei 4200 Punkten schließen wird. Das wäre ein Minus von minus 4,5 Prozent zum aktuellen Niveau.

Zu solchen Zeiten ist es ratsam, auf Dividendenaktien zu setzen. Denn das spricht meist für ein starkes Geschäftsmodell mit soliden Gewinnen. Also Unternehmen, die auch in schwierigen Zeiten durchhalten und ihre Anleger dabei auch noch mit einer Ausschüttung erfreuen. Wie „TipRanks“ entdeckte, gibt es derzeit zwei besondere Dividenden-Aktien, die sogar eine Dividendenrendite von über 15 Prozent bieten.





Diese beiden Aktien bieten über 15 Prozent Dividendenrendite

TipRanks nahm mehrere Dividendenaktien mit hoher Rendite unter die Lupe, die Analysten von „The Street“ derzeit als attraktive Käufe bezeichnen. Dabei stieß das Finanzportal auf zwei Aktien, die sogar eine Dividendenrendite von über 15 Prozent bieten.

AGNC Investment: Bei diesem Unternehmen handelt es sich im ein REIT (Real Estate Investment Trusts). Das ist eine besondere Form einer Immobilieninvestmentgesellschaft, die mindestens 90 Prozent ihrer erzielten Gewinne an Aktionäre ausschütten müssen. Daher gelten REITs auch als besonders hohe Dividendenzahler. AGNC Investments konzentriert sich auf hypothekenbasierte Wertpapierinvestitionen und verfügte zum Stand vom 30. Juni ein Portfolio im Wert von rund 58 Milliarden Dollar. JP Morgan stuft die Aktie derzeit als Overweight ein mit einem Kursziel von 10,5 Dollar – über zehn Prozent Kurschance. Die Dividendenrendite liegt bei über 15 Prozent.

AFC-Gamma: Auch bei diesem Unternehmen handelt es sich um ein REIT – jedoch ein ganz besonderes, denn AFC-Gamma konzentriert sich auf die Cannabisindustrie. Unternehmen dieser Branche sind oft mit hohen Kosten konfrontriert, haben etwa einen speziellen Lagerbedarf für ihre Anbaubetriebe. AFC Gamma bietet daher eine Reihe gewerblicher Immobilienkredite, speziell auf die Cannabis-Branche zugeschnitten, an. Ein Vorteil: AFC-Gamma hat seinen Hauptsitz in Florida. Dort sind die Gesetze für Cannabis weit lockerer als in anderen Bundesstaaten. Die Analysten von Bloomberg sehen derzeit mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17,50 Dollar fast 50 Prozent Kurschance. Die Dividendenrendite liegt bei 15,52 Prozent.

Dividendenstarke Aktien bieten Investoren eine attraktive Möglichkeit, passives Einkommen und langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen. Durch die Zahlung von Dividendenausschüttungen signalisieren diese Unternehmen, dass sie finanziell gesund und in der Lage sind, ihre Gewinne zuverlässig an ihre Aktionäre auszuschütten. Darüber hinaus haben dividendenstarke Aktien oft eine stabile Geschäftsentwicklung und eine nachhaltige Wettbewerbsposition, was ihr Potenzial für langfristiges Wachstum erhöht.

