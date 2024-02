Seit Jahresanfang hat die Aktie des Technologiekonzerns Apple noch keine eindeutige Richtung eingeschlagen. Das könnte sich laut Experten aus mehreren Gründen aber bald ändern.

250 US-Dollar. So hoch liegt das aktuelle Kursziel von Wedbush-Analyst Daniel Ives für die Apple-Aktie. Es ist das höchste Kursziel aller Top-Analysten an der Wall Street und würde bei dem aktuellen Kurs von 188,85 US-Dollar einem Upside von etwa 33 Prozent entsprechen. Es sind hohe Ziele, die Ives hat, gerade weil Apple zuletzt gute, aber keine herausragenden Quartalszahlen veröffentlichen konnte. Dementsprechend herrscht momentan ein Schlagabtausch zwischen Bären und Bullen. Die Experten des Finanzportals „TipRanks“ sind sich aber sicher, dass die Apple-Aktie aus zwei Gründen die 250 US-Dollar in nächster Zeit durchaus erreichen kann.

Apple Vision Pro auf dem Vormarsch?

Obwohl die Vision Pro, Apples Mixed-Reality-Headset, laut den „TipRanks“-Experten die iPhone-Verkäufe in den nächsten drei bis fünf Jahren wahrscheinlich nicht übertreffen wird, sollte die Technik-Brille an ihre bis jetzt guten Verkäufe anknüpfen können und über die Zeit einen immer größeren Teil am Gesamtumsatz von Apple ausmachen. Vor allem, wenn es den Amerikanern gelingen sollte, die Größe und den Energiebedarf des Geräts zu reduzieren. Diese Fortschritte und mögliche „Killer“-Apps für visionOS, das Betriebssystem der Vision Pro, könnten schlussendlich zu einem exponentiellen Wachstum führen und auch das Wertpapier mit in die Höhe reißen. Ein zweiter Punkt, der auch in direktem Zusammenhang mit dem Mixed-Reality-Headset steht, macht den Experten aber sogar noch mehr Hoffnung.

Apple und Künstliche Intelligenz

Im Gegensatz zu einigen Kollegen aus den „Magnificent Seven“ hält sich Apple beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) noch bedeckt. Im Rahmen der letzten Quartalszahlen deutete Apple-CEO Tim Cook nur an, dass im Laufe des Jahres 2024 KI-Produkte auf den Markt kommen werden. Diese Geheimniskrämerei ist für Anleger nicht unbedingt ein tolles Zeichen, der Technologiekonzern schraubt laut eigenen Angaben aber schon lange an entsprechender Software. Deswegen geht auch Mark Gurman von Bloomberg davon aus, dass das kommende Update des iPhone-Betriebssystems (iOS18) auch dank KI das größte in der Firmengeschichte werden könnte. Und auch die Experten von „TipRanks“ spekulieren, dass Apple mit ihrem KI-Vorstoß das Potenzial hat, die Konkurrenz in Sachen Technologie in den Schatten zu stellen. 250 US-Dollar klingt dann gar nicht mehr so weit weg.

An dem Megatrend KI können Sie übrigens auch mit dem Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE teilhaben. Der Aktienkorb enthält 19 aussichtsreiche Aktien, die mittelbar oder unmittelbar vom Megatrend KI profitieren und sich daher für ein Investment in die bahnbrechende Technologie eignen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.