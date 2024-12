Diesen Dividenden-Aristokraten sollten Sparer im Auge behalten, immerhin erhöht das Unternehmen seit über 60 Jahren die Ausschüttungen. Gerade jetzt ist die Aktie aber ebenso besonders günstig zu haben.



Das Pharma-Unternehmen Johnson & Johnson ist ein echter Dividenden-Aristokrat. Seit 62 aufeinanderfolgenden Jahren konnte der Konzern seine Ausschüttungen erhöhen. Vor allem in den letzten Jahren dürften sich Sparer besonders gefreut haben. Zuletzt lag die Dividendenrendite bei starken 3,4 Prozent. Die Ausschüttung selbst wurde in den letzten fünf Jahren außerdem jedes Jahr um durchschnittlich fünf Prozent erhöht. Und die Aktie verspricht jetzt noch mehr Chancen.



Johnson & Johnson schlägt Wachstumskurs ein

Schon 2023 hatte sich Johnson & Johnson von seinem etwas schleppend laufenden Geschäft mit Konsumgütern getrennt und legt den Fokus jetzt noch mehr auf die Geschäftsbereiche Pharmazeutika und medizinische Geräte wie Katheter. Die Sektoren wachsen schnell, dafür sprechen auch einige Zahlen.

Laut Unternehmensangaben werden etwa 25 Prozent aller Einnahmen von Johnson & Johnson mit Produkten erzielt, die in den letzten fünf Jahren in den Handel kamen. Zudem konnte der Konzern im dritten Quartal einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreichen und ist derzeit so günstig bewertet wie lange nicht. Das aktuelle KGV von etwa 13,6 liegt deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 16.



Diversifiziert in Buy & Hold forever-Aktien investieren

Johnson & Johnson ist auch Bestandteil des Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE. In dem Aktienkorb finden Sie neben Johnson & Johnson noch 29 von der Redaktion ausgewählte Buy & Hold forever-Aktien, die auch noch in vielen Jahren an der Börse Erfolg haben dürften.

Wer also trotz der vielversprechenden Perspektive bei Johnson & Johnson lieber etwas mehr Streuung im Portfolio möchte, kann also auch auf einen solchen Index setzen.

