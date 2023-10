Goldman Sachs Analysten haben diese zwei Aktien gefunden, die dank über acht Prozent Dividendenrendite auch in unsicheren Zeiten regelmäßige Ausschüttungen versprechen. Von Valentin Redl

Wie gewöhnlich steigt die Angst der Anleger vor den Sitzungen der Federal Reserve, da diese als Antwort auf die Inflation mit jeder Leitzinserhöhung für gewöhnlich den amerikanischen Aktienmarkt in den Keller schickt. Mit der bevorstehenden Sitzung der Fed stehen die Chancen auf eine weitere Zinserhöhung in den USA nun wieder recht hoch. Während die weitere Entwicklung am US-amerikanischen Aktienmarkt entsprechend schwer abzusehen ist, bieten Dividendenaktien nach wie vor einen stabilen Ertrag. Wie "TipRanks" berichtete, haben die Analysten von Goldman Sachs gleich zwei solcher Aktien mit hoher Dividende von über acht Prozent gefunden.

Stetiges Einkommen aus dem Midstream-Markt mit MPLX

Die erste dieser beiden Dividendenaktien ist der Rohstofflieferant MPLX aus den USA. Seit der Abspaltung von Marathon Petroleum hat sich MPLX LP zu einem wahren Schwergewicht im nordamerikanischen Öl- und Erdgas Midstream-Sektor entwickelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35 Milliarden US-Dollar und einem weitläufigen Netzwerk aus Pipelines, Terminals und Tankerflotten verzeichnete das Unternehmen im letzten Quartal Einnahmen von 2,69 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, eine Dividende von mindestens 77,5 Cent pro Aktie kann und wird regelmäßig ausgeschüttet. Im Jahr sprechen wir hier von immerhin fast neun Prozent, die wieder an die Aktionäre zurückgegeben werden. Laut TipRanks von Goldman Sachs Analysten ausgesattet mit einem Kursziel von 40 Dollar, verspricht MPLX somit eine mögliche Rendite von 22 Prozent. Die Aktie befindet dich derzeit in einem langfristigen Aufwärtstrend, der Kurs verläuft aber seit einigen Monaten seitwärts mit einer unteren Begrenzung bei 33 US-Dollar.

Hess Midstream Partners als Alternative

Hess Midstream Partners, ein weiterer Akteur im Midstream-Bereich, also der Aufbereitung und dem Transport von Öl und Gas, ist erst seit 2017 an der Börse notiert. Seitdem wird allerdings eine solide Dividende gezahlt. Das Unternehmen ist ähnlich aufgestellt wie MPLX, wenn auch deutlich kleiner - mit nur knapp sieben Milliarden Marktkapitalisierung - und bezieht seine Rohstoffe aus Fracking. Mit einem Umsatz von 324 Millionen Dollar im letzten Quartal und einem Gewinn von 50 Cent pro Aktie sind sich die Analysten von Goldman Sachs einig: Eine Kaufempfehlung und einem Kursziel von 32 Dollar. Rein kurstechnisch sind so noch 12 Prozent Steigerung möglich und zusätzlich eine Dividendezahlung von acht Prozent. Charttechnisch verläuft die Aktie ebenfalls seitwärts, allerdings mit größeren Ausschlägen.

Beide Aktien zeichnen sich, so Goldman Sachs, durch eine üppige Dividende aus, die, solange die Nachfrage in den USA nach heimischer Energie anhält, auch nur den Weg nach oben kenn dürfte.

