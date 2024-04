Am Montag konnte sich die Aktie von Zalando souverän an die DAX-Spitze setzen. Laut einer Citigroup-Analystin ist ein zweistelliges Upside bei dem Titel drin.

So schnell kann es gehen. Noch am letzten Freitag verloren die Aktien von Zalando Prozentpunkte und konnten nicht an ihre jüngst gestartete Erholung anknüpfen. Aber schon am Montag trieb eine neue Analysteneinschätzung den Titel mit einem Plus von zwischenzeitlich 7,10 Prozent an die DAX-Spitze.

Zweistelliges Kurswachstum bei Zalando möglich?

Die Citigroup-Analystin Monique Pollard hatte zuvor die Aktie von Zalando auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel auf 32 Euro angepasst. Das entspricht selbst nach dem bisherigen Kurssprung noch einem Aufwärtspotenzial von etwa 23 Prozent. Mit derzeit fast 26 Euro notiert die Aktie deutlich über ihrem Rekordtief von 16 Euro zu Beginn des Jahres, aber auch deutlich unter der Bestmarke von fast 106 Euro vor gut drei Jahren. 2023 landete Zalando mit einem Kursverlust von etwa 35 Prozent noch am Ende des deutschen Leitindex.

Markterwartungen bei Zalando zu niedrig?

Laut der Citigroup-Analystin Pollard sind die Markterwartungen für den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahr zu niedrig. So würden positive Größeneffekte bei den Fulfillment-Kosten - also den Kosten etwa für Lieferung, Zahlungsabwicklung und Content-Erstellung - gemeinhin unterschätzt. Zudem könnte die erwartete starke Generierung von Zahlungsmittelzuflüssen Aktienrückkäufe durch den Online-Modehändler erlauben.





