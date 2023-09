Dominos Pizza Ent.

Unternehmensprofil

Domino's Pizza Enterprises Ltd ist die größte Pizzakette in Australien sowohl in Bezug auf die Zahl der Netzwerk-Stores (mehr als 1900) und Netzwerk-Vertrieb. Es ist auch der größte Franchise-Nehmer in der Welt für die Pizza -Marke Domino. Die Gesellschaft hält die exklusiven Master-Franchise- Rechte für die Domino- Marke und das Netzwerk in Australien, Neuseeland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, dem Fürstentum Monaco, Japan und Deutschland.

Offizielle Webseite: http://www.dominos.com.au