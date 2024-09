Auf welche spannenden Aktien hat es eigentlich der beste Analyst der Welt abgesehen? Seine Auswahl überrascht.

Es ist eine besondere Auszeichnung: als der beste Analyst der Welt zu gelten. Doch Mark Hughes von Truist Financial hat es geschafft: Das Finanzportal „TipRanks“ führt den Top-Experten aktuell auf Platz eins von über 9.000 Wall-Street-Analysten.

Seine Erfolgsrate: 78 Prozent. Das bedeutet, dass 78 Prozent seiner Empfehlungen den Anlegern eine positive Rendite bescherten. Der durchschnittliche Gewinn pro Empfehlung lag dabei bei über 20 Prozent. Doch welche Aktien zählen derzeit zu den Favoriten des Top-Analysten?

Die Kandidaten haben viele Anleger vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm...

Diese 3 Aktien liebt der beste Analyst der Welt

Denn während an der Wall Street vor allem über Aktien wie Nvidia, Microsoft und Co. gesprochen wird, hat Mark Hughes ganz andere Unternehmen im Fokus. Sein Augenmerk liegt nämlich auf Finanzaktien aus den USA. Welche Empfehlungen gibt er derzeit ab, für die er besonders hohe Kurschancen sieht?

Da wäre zum einen Encore Capital, dessen Geschäftsmodell nicht alltäglich ist. Das Unternehmen ist im Forderungsmanagement tätig. Encore kauft unbezahlte Schulden von Verbrauchern, die in Zahlungsverzug geraten sind, von Banken, Kreditkartenunternehmen und Versorgungsbetrieben zu einem reduzierten Preis. Anschließend arbeitet Encore eng mit den Verbrauchern zusammen, um individuelle Rückzahlungslösungen zu finden. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie 36 Prozent im Plus. Analysten sind optimistisch: Sie empfehlen mehrheitlich den Kauf und erwarten für dieses und nächstes Jahr zweistellige Umsatzzuwächse. Beim Gewinn je Aktie wird sogar ein Anstieg um 155 Prozent auf 5,64 US-Dollar in diesem Jahr erwartet, mit einem weiteren Wachstum von über 40 Prozent im nächsten Jahr. Der Top-Analyst Hughes sieht mit einem Kursziel von 64 US-Dollar rund 40 Prozent Potenzial nach oben.

Seine nächste Empfehlung ist Willis Towers Watson. Hughes sieht hier mit einem Kursziel von 335 US-Dollar eine Kurschance von 15 Prozent – obwohl die Aktie in diesem Jahr bereits über 20 Prozent im Plus liegt. Willis Towers Watson ist ein Unternehmen aus dem Bereich Risikomanagement, Versicherungen und Beratung mit Sitz in Dublin.

Eine weitere Empfehlung ist PennantPark Investment, ein Finanzunternehmen, das sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Es bietet diesen Firmen Finanzierungslösungen in Form von Fremd- und Eigenkapital, um ihnen bei Wachstumsplänen, Übernahmen oder der Refinanzierung zu helfen. Zwar hat die Aktie in diesem Jahr noch nicht überzeugt, doch sieht der Top-Analyst mit einem Kursziel von acht US-Dollar rund 18 Prozent Potenzial.

