In Europa sind die Zinsen zuletzt kräftig gesunken, was sich besonders stark auf die Tagesgeld-Angebote ausgewirkt hat. Doch eine Bank bietet jetzt noch 3,7 Prozent an Tagesgeldzinsen, obwohl der Zinssatz der EZB selbst nur bei 3,5 Prozent liegt.

Die EZB hat die Zinsen im September zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Aktuell liegt der Einlagenzinssatz der EZB, der für Tagesgelder entscheidend ist, daher nur noch bei 3,5 Prozent. Allerdings gibt es tatsächlich ein spezielles Tagesgeld-Angebot, das die Verzinsung übertreffen kann.

Hier kann sich dementsprechend ein genauerer Blick für Sparer lohnen:

Diese Bank bietet jetzt 3,7% an Tagesgeldzinsen

So bietet die Stellantis Bank des italienischen Autobauers aktuell Neukunden für das Tagesgeld eine Verzinsung von 3,7 Prozent. Dabei erfolgt die Zinsauszahlung sogar monatlich und die Gelder sind bis 100.000 Euro von der französischen Einlagensicherung abgedeckt.

Hier geht es zum Angebot der Stellantis Bank

Außerdem wichtig für Anleger zu wissen: Die angesprochene Verzinsung gilt für die ersten drei Monate nach Eröffnung des Tagesgeld-Kontos. Anschließend fällt die Verzinsung auf 1,5 Prozent.

Darüber hinaus gehört die in Deutschland bekannte Opelbank ebenfalls zu Stellantis-Gruppe, was bedeutet, dass im Falle einer Pleite nur einmal die Einlagensicherung für Anlagen bei beiden Banken greift.

Lohnt sich jetzt das Tagesgeldangebot mit 3,7% Zinsen

Doch die Frage, die sich Anleger jetzt stellen, ist: Lohnt sich das Angebot der Opelbank für mich?

Tatsächlich kann sich aktuell ein Wechsel zur Stellantis Bank insbesondere für Tagesgeld-Hopper lohnen. Da das Angebot allerdings nur für drei Monate nach der Eröffnung läuft, heißt es dann schnell wieder wechseln. Ansonsten ist ein Manko des Angebots die Einlagensicherung, die nicht durch die Bundesrepublik erfolgt.

Wer es bei seinem Tagesgeld etwas bequemer und/oder sicherer haben möchte, der kann einen Blick in den BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich werfen und womöglich ein passendes Angebot mit längerer Zinsbindung finden.

