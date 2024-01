Weiß sie etwas, was wir nicht wissen? Allein diesen Monat schlug Cathie Wood schon mehrfach bei einer genialen Biotech-Aktie zu, die Partnerschaften mit Giganten wie Bayer oder Nvidia hat. Die Kurschancen? Deutlich zweistellig

Hat sie etwa wieder etwas entdeckt, was sonst noch keiner auf dem Schirm hat? Cathie Wood ist bekannt dafür, wachstumsstarke Unternehmen zu finden, die ihr Potenzial vor allem in der Zukunft entfalten sollten. So sprach sie sich etwa bereits vor vielen Jahren immer wieder super-bullisch für die Tesla-Aktie oder den Bitcoin aus, während viele andere Anleger dies nur belächelten.

Ein Blick auf ihre aktuellen Trades zeigt: 2024 scheint sie es besonders auf eine Aktie abgesehen zu haben. Denn bei den Papieren einer genialen Biotech-Firma schlug sie allein diesen Monat bereits rund neunmal zu. Liegt sie damit richtig?

Bullisch hoch zehn für diese Biotech-Aktie – sollten Sie auch zuschlagen?

Ein Blick auf die Trades von Cathie Wood zeigt: Rund neunmal kaufte sie allein im Januar bereits Aktien des Biotech-Unternehmens Recursion Pharmaceuticals für ihren Flaggschiff ETF Ark Innovation. Und auch im Dezember und November schlug sie hier bereits mehrfach zu. Derzeit hält sie fast 13 Millionen Aktien des Unternehmens in diesem ETF.



Bei Recursion handelt es sich um ein waschechtes Biotech-Unternehmen aus dem Bereich der Arzneimittelforschung, das hierfür stark künstliche Intelligenz einsetzt. Da das Unternehmen im Besitz einer der leistungsstärksten Supercomputer der Welt ist, kann es jede Woche Millionen an Experimente durchführen.

Außerdem führt es Partnerschaften mit namenhaften Unternehmen wie Bayer, Roche-Genentech oder Nvidia. So gab Recursion etwa erst im November bekannt, dass es seinen Supercomputer um 500 Grafikprozessoren von Nvidia erweitern will. Das Ziel: Die Rechenleistung für künstliche Intelligenz vervierfachen. Das bietet dem Unternehmen gigantische Vorteile in der Arzneimittelforschung und natürlich auch Vorsprünge gegenüber der Konkurrenz. Doch reichen diese Ambitionen aus, dass sich auch der Kauf der Aktie nachhaltig lohnt?

Cathie Woods Biotech-Aktie – jetzt ein Kauf?

Recursion Pharmaceuticals passt stark in das Beuteschema von Cathie Wood. Das Unternehmen strotz vor Innovation und Potenzialen, birgt jedoch auch enorm hohe Risiken. Das Unternehmen ging erst im April 2021 an die Börse und liegt seitdem über 70 Prozent im Minus. Auch das dritte Quartal enttäuschte: Der Umsatz ging von 13,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 10,5 Millionen US-Dollar zurück. Grund hierfür soll die zeitliche Abstimmung der Arbeitsabläufe aufgrund einer strategischen Partnerschaft mit Roche-Gentech gewesen sein. Der Nettoverlust lag bei 93 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 60,4 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Ohne Frage birgt das Unternehmen mit seinen KI-Vorhaben große Chancen. Die Analysten von Needham sehen mit einem Kursziel von 15 Dollar etwa über 50 Prozent Kurschance. Allerdings bleibt abzuwarten, ob es Recursion Pharmaceuticals möglich sein wird, aus seinem Potenzial auch ein profitables Geschäft zu machen. Die Aktie ist derzeit noch nicht an deutschen Börsen handelbar, Anleger, die den Schritt mit moderatem Einsatz dennoch wagen wollen, müssen daher mit höheren Gebühren rechnen.

