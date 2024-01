Eine Umfrage unter Autofahrern berichtet von einem weiter niedrigen Kaufinteresse für E-Autos und einem möglichen Einbruch der Verkaufszahlen. Autobauern wie Mercedes-Benz dürfte das nicht schmecken.

Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte unter Autofahrern in Deutschland bleibt das Kaufinteresse für E-Autos auf einem niedrigem Niveau unverändert. 13 Prozent der befragten Deutschen sagten, beim nächsten Autokauf würden sie ein Batterieauto (BEV) bevorzugen. Im Vorjahr waren es 14 Prozent gewesen. Die Kaufabsichten für einen Benziner oder Diesel stiegen von 45 auf 49 Prozent. Deloitte-Branchenexperte Harald Proff gab an, die Kaufprämie habe die Nachfrage nach Elektroautos angekurbelt. "Der vorzeitige Wegfall wird zu einem Einbruch bei den Verkaufszahlen führen, da Stromer immer noch deutlich teurer sind als vergleichbare Verbrenner." Bei den unteren und mittleren Fahrzeugklassen seien die Käufer preisempfindlich. Für den Hochlauf der E-Fahrzeuge müssten schnell bezahlbare Fahrzeuge für den Massenmarkt her. "Bisher verdienen die Hersteller mit E-Autos kaum Geld", sagte Proff. Statt den von der Bundesregierung gewünschten 15 Millionen E-Autos dürften nach Einschätzung von Deloitte im Jahr 2030 nur gut 10 Millionen auf deutschen Straßen unterwegs sein.

Was macht die Aktie von Mercedes?

Vor allem Mercedes-Benz dürfte diese Zahlen besorgen. Die Stuttgarter blicken gerade erst auf einen Absatzrückgang im vierten Quartal zurück. In seiner Autosparte setzte der Konzern im letzten Jahr insgesamt 2,04 Millionen Autos ab und lag damit weiter hinter dem Rivalen BMW, der im gleichen Zeitraum 2,56 Millionen Autos absetzte. Besonders bitter mit Blick auf die Ergebnisse der Umfrage ist zudem, dass es für Mercedes-Benz gerade bei den vollelektrischen Autos (BEV) gut lief und der Absatz um 61 Prozent auf 240.600 Autos stieg. Der Anteil am Gesamtabsatz stieg dabei von sieben Prozent im Jahr 2022 auf zwölf Prozent 2023. Auch bei anderen Autoherstellern wie BMW liegt dieser Anteil in ähnlichen Regionen.

Analysten stehen Aktie von Mercedes-Benz dennoch positiv gegenüber

Trotz der ernüchternden Zahlen im letzten Jahr blicken Analysten positiv auf die Mercedes-Aktie. Analyst Patrick Hummel von der UBS beließ seine Einstufung für Mercedes-Benz in einem Ausblick auf das Schlussquartal 2023 mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy". Das gleiche Kursziel hält auch Analyst Jose Asumendi von J.P.Morgan für realistisch. Auch BÖRSE ONLINE empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 90 Euro weiter zum Kauf. Derzeit notiert das Wertpapier bei 61,28 Euro.

Mit Material von dpa-AFX

