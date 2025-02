Diese beliebte Aktie ist am Montag nach der Bundestagswahl überraschend um 60 Prozent nach oben geschossen. Diese Nachrichten sorgen jetzt für den massiven Kursanstieg, und das sollten Aktionäre jetzt sehr dringend beachten.

Im Trubel der Bundestagswahlergebnisse ist die Aktie von Just Eat Takeaway massiv nach oben geschossen. Die Lieferando-Mutter sieht sich mit einem Übernahmeangebot konfrontiert, das den Kurs um 60 Prozent explodieren lässt.

Diese beliebte Aktie explodiert darum um +60% am Montag

So beabsichtigt die niederländische Holding Prosus das Unternehmen für 4,1 Milliarden Euro von der Börse zu nehmen. Hintergrund des Deals dürfte die weitere Konsolidierung des Marktes für Lebensmittellieferdienste sein, denn Prosus ist bereits Mehrheitsaktionär von Delivery Hero.

Die deutliche Kursreaktion am Montag zeigt bereits, dass der Deal vermutlich durchgehen und Just Eat Takeaway geschluckt werden dürfte. Das Management des Unternehmens gab ebenfalls bereits bekannt, die Transaktion zu unterstützen – Gegenmaßnahmen gegen die Übernahme dürften daher ausbleiben.

Unglaubliche Kursexplosion – und jetzt?

Dementsprechend dürfen sich Aktionäre von Just Eat Takeaway am Montag über das große Kursplus freuen, sollten aber nicht darauf hoffen, dass es eine zweite Offerte mit einem höheren Angebot gibt. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass es zu einer Übernahme kommen dürfte und Anleger dementsprechend ihre Gewinne realisieren sollten.

Übrigens war Just Eat Takeaway in den letzten Ausgaben bei BÖRSE ONLINE gleich zweimal Thema und die Aktie wurde mit Kursen von 13 Euro und 14 Euro zum Kauf empfohlen. Leser haben also ordentlich Kasse gemacht.

