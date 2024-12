Diese Bank stellt für das Jahr 2025 einige unglaubliche Veränderungen in Aussicht, die den Finanzmarkt erschüttern oder beflügeln dürften. Das steckt konkret dahinter und das müssen Anleger jetzt dazu wissen.

Jedes Jahr veröffentlicht die Saxo Bank ihre bekannten "Outrageous Predictions" für die Entwicklung des Aktienmarktes in den kommenden zwölf Monaten. Dabei liegen die Prognosen selten richtig, zeigen aber mit einem Augenzwinkern in eine Richtung, in welche Richtung es gehen kann und was Anleger womöglich für das kommende Jahr noch nicht auf dem Schirm haben.

Diese Bank prognostiziert Außerordentliches für das Börsenjahr 2025

Auch für 2025 gab es eine Veröffentlichung dieser unglaublichen Prognosen, und erneut wird von den Experten außerordentliches für die nächsten zwölf Monate erwartet. Das sind konkret die acht "Outrageous Predictions" der Saxo Bank:

1. Donald Trump lässt den US-Dollar implodieren

Aufgrund von Zöllen und dem Handelsdefizit soll Trump den US-Dollar zum Einsturz bringen und ihn massiv im Wert fallen lassen. Die großen Profiteure: Gold und Bitcoin.

2. Nvidia wird doppelt so groß wie Apple

Nach der massiven Rallye bei Nvidia soll noch lange nicht Schluss sein. Der Chipdesigner soll 2025 die doppelte Marktkapitalisierung von Apple erreichen.

3. China bekommt ein 50-Billionen-CNY-Stimuluspaket

Durch die Krise in China soll die Regierung in Peking laut den Analysten der Saxo Bank ein 50-Billionen-CNY-Stimuluspaket starten, das die Wirtschaft zurück auf Kurs bringt.

4. Erstes 3D-gedrucktes Menschenherz wird eingesetzt

Durch einen Durchbruch in der Medizin geraten 3D-gedruckte Organe zunehmend in den Fokus, was zu einem Hype an der Börse und einer IPO-Welle führt.

5. Elektromobilität beendet Ölnachfrage

Wegen der zunehmenden E-Mobilität bricht der Ölpreis wegen zu geringer Nachfrage ein und die Vormachtstellung der OPEC+ wird damit zerstört.

6. USA besteuern KI-Rechenzentren

Aufgrund eines massiven Strompreisanstieges beginnen die USA, die dafür verantwortlichen KI-Rechenzentren zusätzlich zu besteuern.

7. Naturkatastrophe führt zur Versicherungsinsolvenz

2025 soll es laut der Saxo Bank erstmals der Fall sein, dass ein großer Versicherer wegen einer Naturkatastrophe in die Insolvenz rutscht.

8. Pfund steigt auf Pre-Brexit-Niveau

Wegen der brummenden Wirtschaft im Vereinigten Königreich steigt das Pfund gegenüber dem Euro über das Niveau vor dem Brexit.

