Der Neobroker Scalable Capital hat einige bedeutende Veränderungen für sein beliebtes Brokerprodukt angekündigt. Das müssen Kunden dabei konkret wissen und so anders dürfte das Anlageerlebnis bald ausfallen.

Scalable Capital hat am Dienstag dieser Woche angekündigt, das Handelserlebnis auf ihrer Plattform deutlich zu verändern. Der Neobroker hat dabei einige Neuerungen im Petto, die eine deutliche Umstellung für Kunden bedeuten könnten.

Scalable Capital mit Mega-Änderung beim Angebot

Konkret werden ab sofort folgende Veränderungen bei dem Neobroker umgesetzt:

- Scalable Capital startet den Handel an der auf Privatanleger fokussierten European Investor Exchange (EIX)

- In der Vermögensverwaltung gibt es jetzt mit dem Weltportfolio Klassisch plus Gold und Value & Dividende zwei neue Strategien

- Guthaben werden bei Partnerbanken (Deutsche Bank, J.P. Morgan Asset Management, DWS und BlackRock) und Geldmarktfonds verwahrt

- Ab sofort bietet Scalable 3,25 Prozent Zinsen (varibal) für Free- (bis 50.000 Euro) und für Prime-Kunden (bis 500.000 Euro)

- Wertpapierdienstleistungen werden auf einer neuen Technologieplattform betrieben

- Scalable will in Zukunft selbst Kundengelder verwalten

Erik Podzuweit, Gründer und Co-CEO von Scalable Capital sagte in der dazugehörigen Pressemitteilung: „Unser Ziel ist es, dauerhaft das beste Angebot für die Geldanlage zu machen – Sparpläne ab einem Euro, eine breite Auswahl an ETFs, Aktien und Kryptowährungen sowie unsere digitale Vermögensverwaltung für alle, die ihr Geld professionell managen lassen wollen. Langfristiger Vermögensaufbau unserer Kunden ist gleichbedeutend mit nachhaltigem Wachstum für Scalable Capital.”

Dementsprechend kommen auf Kunden einige Veränderungen zu, besonders was die neue zusätzliche Handelsplattform bei Scalable und die zu erwartenden Zinsen auf dem Verrechnungskonto angeht.

Lohnt sich das Angebot von Scalable Capital jetzt noch?

Tatsächlich erscheinen diese Neuerungen allerdings eine positive Auswirkung auf das Produktangebot des Neobrokers zu haben, gerade mit Blick auf die deutlich besseren Zinskonditionen im Vergleich zum vorherigen Angebot.

Wer daher noch kein Konto bei Scalable hat, der kann hier eines eröffnen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie das Angebot des Neobrokers im Vergleich zur Konkurrenz wie Trade Republic & Co. abschneidet, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich.

Lesen Sie auch:

Trade Republic macht es weihnachtlich: Einmalige Funktion in Deutschland vorgestellt

Oder:

Aufgepasst: So sparen Trader bei Aktien, ETFs und CFDs massiv Gebühren