Müssen sich Anleger bald auf Kurseinbrüche einstellen? Ein renommierter Experte, der sonst eigentlich für seine bullische Einstellung bekannt ist, rechnet fest mit einem baldigen Abschwung der Aktienmärkte – und nennt einen konkreten Zeitpunkt, wann es so weit ist. Ein Grund zur Sorge?

2024 läuft es bisher relativ rund an den Aktienmärkten. Die großen Indizes wie der S&P 500, der Nasdaq 100 und selbst der deutsche Leitindex DAX liegen seit Jahresanfang im Plus. Anleger hoffen auf eine Fortsetzung der Rallye, die 2023 die Märkte begeistert hat.

Doch geht es in der nächsten Zeit wirklich weiterhin bergauf? Ein renommierter Aktienstratege ist da eher skeptisch, wie „Business Insider“ jüngst berichtete. Denn obwohl Tom Lee von Fundstrat sonst eher zu den Optimisten der Wall Street zählt, rechnet dieser nun fest damit, dass eine Börsenkorrektur unmittelbar bevorsteht. Wann es so weit sein soll und wo er die Aktienmärkte für den Rest des Jahres sieht…

Darum rechnet Top-Experte mit Abschwung – zu diesem Zeitpunkt soll es so weit sein

Keine Frage: In den vergangenen Wochen lief es rund. Genauer gesagt: In den vergangenen 14 Wochen stieg der S&P 500 um rund 21 Prozent. Für Tom Lee ist das zunächst aber kein Grund zur Freude: „Ich denke, wir [der S&P 500] könnten uns der 5.000er-Marke nähern, vielleicht sogar noch etwas höher, und dann folgt meiner Meinung nach ein Abschwung", erklärte der Experte seinen Kunden am gestrigen Dienstag in einer Mitteilung.

Denn Lee untersuchte die Aktienmarkt-Historie und fand heraus: Seit 1927 gab es sieben Fälle, in denen der S&P 500 in 13 von 14 Wochen gestiegen ist – so, wie es auch aktuell der Fall ist. Und in vier dieser sieben Fälle erreichte der Aktienmarkt dann innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Höchststand, ehe es zu einer Korrektur kam.

Experte erwartet Rückgang – doch optimistisch bleibt er dennoch

Konkret rechnet Lee mit einer Korrektur von sieben Prozent beim S&P 500 in nächster Zeit. Ein Auslöser dafür könnte die Zinspolitik der amerikanischen Notenbank Fed sein. Denn wenn diese zu lange mit Senkungen wartet und die Wirtschaft Schwächezeichen zeigen könnte, könnte das die Anleger in Sorge versetzen.

Zu den Pessimisten zählt Lee dennoch nicht. Denn auch, wenn er demnächst mit einer kleineren Korrektur rechnet, bleibt er für 2024 bei Aktien optimistisch und sieht den S&P 500 zwischen 5200 und 5400 Punkten. "Letztendlich ist dies ein gutes Jahr, wir befinden uns in einem Bullenmarkt", folgert der Experte.

