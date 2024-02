Mehr als 25 Jahre lang zahlen diese drei Dividendenaristokraten hohe, jährlich steigende Ausschüttungen an ihre Aktionäre. Ein Qualitätskriterium aufgrund dessen es wert ist einen genaueren Blick auf diese Titel zu werfen.

Der Status eines Dividendenaristokraten ist ein sehr seltener bei börsennotierten Unternehmen, bedeutet er doch, dass der Konzer trotz aller Krisen seine Dividenden regelmäßig steigern konnte. Schaut man auf die vergangenen 25 Jahre, die die geringste Zeitspanne für das Erreichen des Titels bilden, so haben die Unternehmen die Finanzkrise, die Dotcom-Blase und den Corona-Crash überstanden.

Drei Dividendenaristokraten mit bis zu 9,4 Prozent Dividendenrendite

Dementsprechend kann es sich lohnen, einen genaueren Blick auf diese krisenfesten Geschäftsmodelle zu wagen, speziell, wenn im jetzigen Umfeld bis zu 9,4 Prozent an Dividendenrendite winken:

Altria (Dividendenrendite: 9,4 Prozent)

54 Jahre lang hat Altria seine Dividende infolge angehoben und dabei nicht nur den Status eines Dividendenaristokraten, sondern ebenfalls den eines Dividendenkönigs erreicht.

Mit dem Geschäft für Tabakprodukte, das einen 100 Prozent Fokus auf den US-Markt hat, sind die Zukunftsaussichten zwar ungewiss, doch dafür bieten sich für Anleger aktuell 9,4 Prozent Dividendenrendite.

Enterprise Products Partners (Dividendenrendite: 7,7 Prozent)

Etwas stabiler sind die Aussichten von Amerikas jüngstem Dividendenaristokraten Enterprise Products Partners. Das Unternehmen mit Fokus auf Gas, Öl und Pipelines in Nordamerika ist erst in diesem Jahr mit seiner fünfundzwanzigsten Dividendenerhöhung in den erlauchten Kreis aufgestiegen.

Aktuell bietet der Wert eine Dividendenrendite von 7,7 Prozent für Anleger, kann allerdings aufgrund seines Status als LP für Anleger steuerlich unattraktiv sein bzw. die Einreichung einer Steuererklärung in den USA erfordern.

Realty Income (Dividendenrendite: 5,6 Prozent)

Deutlich steuereinfacher ist dagegen ein Investment in Realty Income, den Flaggschiff-REIT der amerikanischen Immobilienbranche, der ebenfalls unter dem Namen “The monthly Dividend Company” bekannt ist.

Der Dividendenaristokrat ist primär mit Fokus auf die Vermietung von Einzelhandelsimmobilien unterwegs und bietet Anlegern aktuell eine Dividendenrendite von 5,6 Prozent. Realty hat seine Ausschüttung seit inzwischen 26 Jahren konstant angehoben.

