Geht es nach einer bekannten Börsen-Expertin, dann steht uns ein "heißer Herbst" an den Börsen bevor. Was die Gründe dafür sind und mit welchen Aktie und ETFs sich Jessica Schwarzer vor den Gefahren schützt.

"Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir nicht vielleicht doch noch einen bisschen heißeren Herbst bekommen als viele denken", sagt Jessica Schwarzer, Börsen-Journalistin und Autorin über die aktuelle Lage an der Börse. "Denn die Zinssenkungen bringen zwar einiges in Bewegung, aber weiterhin sind es nur wenige große Werte, die die Indizes nach oben treiben. Aber auch wenn an der Börse im Herbst noch etwas passiert, dann sind das für mich Einstiegskurse und ich mache mir da keine größeren Sorgen. Ich würde mich eher freuen, wenn es mal ein Rücksetzer geht." Doch auf welche Aktien und ETFs setzt Jessica Schwarzer dabei?

Diese Aktie brachte Schwarzer 1.000 Prozent - und befindet sich immer noch im Depot

"Grundsätzlich setze ich bei meiner Anlage vor allem auf ETFs", sagt Jessica Schwarzer, die schon seit Zeiten des Neuen Marktes an der Börse ist. "Einzelaktien haben einfach ein höheres Risiko und die landen bei mir im Spielgelddepot. Die machen natürlich mehr Spaß. Es macht viel mehr Spaß, eine Einzelaktie zu analysieren sie sich anzuschauen. Und ich habe seit fast 20 Jahren Louis Vuitton Moet Hennessy, also LVMH. Die lief super, war zeitweise sogar 1.000 Prozent im Plus und jetzt, glaube ich, noch 800 Prozent nach dem jüngsten Kursrücksetzer."

Und obwohl die LVMH-Aktie Jessica Schwarzer schon 1.000 Prozent brachte, befindet sie sich immer noch im Depot von Jessica Schwarzer. Doch auf welche ETFs setzt die Expertin sonst noch für den heißen Herbst an der Börse.

Heißer Herbst an der Börse: Welche Gefahren drohen noch?

Denn Jessica Schwarzer betont weiter, dass es zu einem heißen Herbst an den Börsen kommen kann. Denn die Expertin führt aus: "Wir haben natürlich eine ganze Menge an Risiken. Wir haben Konjunkturrisiken, wobei wir die in Europa stärker haben als in den USA. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt vereinzelte Branchen, denen das wirklich nicht gut geht, die strukturelle Probleme haben. Etwa die Autobranche hierzulande gibt ja zu denken. Dann eben dieses Thema, dass es einige wenige Branchen sind, immer noch viel Tech, viel KI-Aktien, die den Aufschwung treiben an der Börse. Ich glaube, man müsste da ein bisschen genauer hinschauen. Aber wenn man natürlich sehr, sehr langfristig und breit gestreut investiert, muss man nicht so genau hinschauen."

