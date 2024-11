Der DAX ringt heute erneut mit einer wichtigen Marke – es herrscht Unsicherheit am deutschen Aktienmarkt. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum heute unter anderem die Aktien von Porsche und Qiagen im Fokus stehen.

Aktien von Novartis im Fokus

Der DAX hat am heutigen Donnerstag erneut mit der Marke von 19.000 Punkten gerungen. Aktuell schafft er es jedoch mit einem Plus von 0,3 Prozent zum Vortag bei 19.062 Punkten zu stehen. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, verharrt auf dem Vortagesniveau bei 4.731 Punkten.

Für Belastung sorgen Konjunkturunsicherheiten mit Blick auf die protektionistische Wirtschaftsagenda des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Gerade auf dem Frankfurter Parkett dominiere derzeit viel Unsicherheit, vor allem mit Blick auf das kommende Jahr, schrieben die Experten von Index Radar. Es sei völlig offen, wie sich Trumps Wirtschaftspolitik auf Europa auswirken werde und ob die sich abzeichnenden Neuwahlen in Deutschland die erhoffte konjunkturelle Wende bringen würden. Anleger an den Aktienmärkten blieben aber auch nicht zuletzt wegen der weiter bestehenden nuklearen Bedrohung durch Russland im Ukraine-Krieg nervös, schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades.

Unter anderem Aktien von Porsche und Qiagen beim DAX im Fokus

Mit einem Plus von 3,6 Prozent schaffen es aktuell die Aktien des Diagnostikspezialisten Qiagen von der Performance her an die Spitze im DAX. Damit wagt die Aktie einen weiteren Erholungsversuch.



Das Schlusslicht bildet hingegen mit einem Minus von 3,6 Prozent von der Performance her die Aktie von Porsche. Die Talfahrt geht weiter: Autowerte insgesamt waren sehr schwach: Der bekannte Mix aus Konjunktursorgen, China-Schwäche und drohenden Zöllen belastet.

Mit Material von dpa-afx

