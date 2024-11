Nvidia hat in den letzten Jahren einen unglaublichen Run an der Börse hingelegt und das nicht zuletzt wegen immer wieder guter Ergebnisse. Allerdings zeigten sich Anleger am Mittwoch bzw. Donnerstag enttäuscht. Das steckt dahinter und so kann es jetzt mit der Aktie weitergehen.

Am Mittwoch nach Börsenschluss hat der Chipdesigner Nvidia Quartalszahlen präsentiert. Dabei kam es allerdings nicht zu einem erneuten massiven Kurssprung, wie man ihn in der Vergangenheit häufig beobachten konnte. Im Gegenteil, denn die Anleger zeigten sich im Anschluss enttäuscht.

Das enttäuscht Anleger bei der Nvidia-Aktie

Konkret gemeldet wurde dabei vom Unternehmen ein Gewinn je Aktie in Höhe von 0,81 US-Dollar (0,06 US-Dollar über den Erwartungen) und ein Umsatz von 35,08 Milliarden US-Dollar (1,95 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen). Auch der von Nvidia für das vierte Quartal vorgelegte Ausblick lag mit 37,5 Milliarden US-Dollar beim Umsatz über den zuvor getroffenen Prognosen von 37,0 Milliarden US-Dollar.

Dennoch verlor die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise fünf Prozent und pendelte sich schließlich bei einem Minus von 2,5 Prozent ein. Mehreren Einschätzungen zufolge ist dies auf Gewinnmitnahmen nach den Nachrichten zurückzuführen, da Nvidia in diesem Jahr bereits eine enorme Rallye (+194 Prozent YTD) hingelegt hat. Zudem seien die Flüsterschätzungen an der WallStreet, wie berichtet wird, nach den massiven Beats, die der Chipdesigner in der Vergangenheit geliefert hat, deutlich höher gewesen.

Wie geht es jetzt mit der Nvidia-Aktie weiter?

Folglich sorgen die Zahlen von Nvidia nicht für ein Kursfeuerwerk, wie es Anleger in den vergangenen Jahren gewohnt waren. Für den Chart der Aktie hat das zunächst keine negativen Implikationen, da sich das Papier zuvor nahe den Rekordhochs befunden hat und der Aufwärtstrend intakt ist. Erst wenn die 50-Tage-Linie bei 133 US-Dollar gerissen würde, könnte sich eine Korrektur anbahnen.

Die Analysten an der WallStreet sind derweil weiter optimistisch für den Wert, raten zum Kauf und sehen im Schnitt 10,3 Prozent an Kurspotenzial.

TradingView Nvidia Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

