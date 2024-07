Der US-Wahlkampf ist für Fondsmanager Frank Fischer noch lange nicht entschieden. Und auch die Schulden- und Zins-Thematik stellt sich aktuell anders dar, als viele Anleger meinen. Warum die Unsicherheiten an den Börsen weiter zunehmen und auf welche sicheren Aktien Frank Fischer jetzt setzt.

„Ich denke, dass die Swing States tatsächlich ziemlich eng sind. Und da geht es natürlich auch darum, welche Fehler der ein oder andere Kandidat dann macht. Es ist halt noch nicht sicher, dass Trump es wird, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit nach wie vor marginal für Trump spricht“, sagt Frank Fischer, Chief Investment Officer bei Shareholder Value. Und er fährt fort: „Und diese Unsicherheit, die bleibt uns eben während der Zeit bis zur Wahl erhalten. Und Unsicherheiten an der Börse, das mag halt niemand so gerne.“

Unsicherheiten an den Börsen nimmt zu, verrät Fondsmanager

So gehöre für Frank Fischer aktuell aber auch das Risiko-Szenario dazu, dass Trump mit seinen Vorhaben als Präsident die Inflation weiter anheizen würde. Und dann würden die Zinsen eben nicht so schnell sinken oder gar nicht sinken, so wie der Markt das aktuell noch einpreist. „“Denn wenn das nicht so ist, dass die Zinsen runterkommen können, dann haben wir Bremsspuren weiter in der Konjunktur. Und dann haben wir eben auch keine nachhaltige Rallye in den Nebenwerten, sondern dann müssen wir uns eben daran gewöhnen, dass die Zinsen nicht runterkommen, sondern auf erhöhtem Niveau zumindest verbleiben oder tatsächlich auch noch mal marginal steigen“, sagt Fischer.

Auf diese sicheren Aktien setzt Börsen-Experte jetzt

Doch auch wenn diese Unsicherheiten an den Börsen aktuell bleiben, so gibt es dennoch Aktien, die aktuell sehr spannend sind. Dazu zählt Frank Fischer vor allem die Mircosoft-Aktie aus der Riege der Magnificent 7, sowie die deutschen Auto-Aktien um Mercedes, BMW und Volkswagen.

Doch eine Branche hat es Frank Fischer aktuell besonders angetan. Zudem kann sie eben in diesen unruhigen Fahrwassern der Börse sehr gut bestehen.

Um welche erfolgsversprechende Branche es sich dabei handelt, welche Aktien Frank Fischer jetzt gegen die Unsicherheiten an der Börsen kaufen würde und warum der Dollar immer schwächer werden dürfte, das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Frank Fischer.

