Mit diesen 10 Europa-Aktien können Anleger auf Riesen-Kurspotenziale setzen. Denn alle 10 Aktien sind stark unterbewertet und weisen alle ein KBV von weit unter 1,0 auf. Welche Papiere sich jetzt lohnen.

Unterbewertete Europa-Aktien mit KBVs von weit unter 1,0

Europa, Aktien, KBV, Dividende

In der Tabelle oben sehen Anleger diejenigen 10 Aktien aus dem Europa-Index Stoxx Europe 600, die das niedrigste KBV aufweisen. Dieses Kurs-Buchwert-Verhältnis setzt den aktuellen Börsenwert mit dem Wert aller materiellen und immateriellen Vermögenswerte eines Unternehmens in Verhältnis. Auch wenn der Vergleich etwas hinkt, so bedeutet es doch ungefähr, dass wenn die Porsche SE morgen aufgelöst und alle Assets veräußert werden, Anleger den fünffachen Aktienwert zurückerhalten.

Meisten weisen allerdings Aktien, die zuletzt abgestraft wurden, ein geringes KBV auf. Deswegen sollten Anleger nicht nur auf diese Kennzahl alleine achten, sondern auch auf den Chart, den Trend, die Dividendenrendite und das KGV.

Und diese Aktien könnten sich jetzt lohnen:

Unterbewertete Aktien mit Riesen-Potenzialen

Zwei der oben genannten Aktien bieten jetzt nämlich neben der ansprechenden Bewertung auch spannende Möglichkeiten im Chart. Das sind die Porsche Holding und die Société Générale-Aktie.

Bei der Porsche-Holding gibt es eine enorm günstige Bewertung mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,19 und einem KGV von geringen 2,8. Die Dividendenrendite ist bei der deutschen Auto-Holding mit einem Wert von 8,05 Prozent ebenfalls sehr hoch. Das Problem isst bislang: Die Aktie befindet sich seit Jahren in einem Abwärtstrend. Nun ergibt sich allerdings eine spannende Chance, denn die Porsche SE-Aktie ist in einem Bereich angekommen, in dem es bei den letzten beiden Malen einen spannenden Turnaround gab. Denn sowohl 2015 als auch 2020 dippte die Aktie unter 40 Euro und schoss danach um 100 Prozent und dann sogar um 200 Prozent nach oben. Ein solches Szenario könnte es nun auch geben. BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem Kursziel von 61 Euro.

Und auch die französische Bank Société Générale befindet sich in einem spannenden Muster: Seit 2022 bewegt sich das Papier in einem Kanal zwischen 20 Euro und 28 Euro. Nun nähert sich die Aktie wieder den 28 Euro. Falls der Ausbruch gelingt, kann es wuchtig nach oben gehen. Scheitert er, sollen Anleger besser schnell die Reißleine ziehen. Doch bis dahin ist die Société Générale-Aktie mit einem KBV von 0,32, einem KGV von 6,4 und einer Dividendenrendite von 4,85 Prozent anständig bewertet. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 35 Euro.

