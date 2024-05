Sie sind zweistellig gefallen - aber nicht ohne Potenzial. Für die Wall Street steckt in diesen zwei Aktien mehr, als Anleger vermuten würden. Lohnt sich ein Blick?

Es ist eine hohe Kunst an den Börsen: Aktien finden, die dank eines Kursrutsches momentan billig zu haben sind, aber auch das Potenzial haben, in Zukunft wieder zu steigen. Denn wer auf das falsche Pferd setzt, der steigt zwar auf den ersten Blick tief bei einer Aktie ein, fällt danach aber noch tiefer - und die Aussichten, wieder wenigstens einigermaßen an den Einkaufspreis zu kommen, schwinden.

Da lohnt es sich unter Umständen, auf Analysten zu hören, die mit ihrer Expertise Loser-Aktien finden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit demnächst ein Comeback feiern könnten.

Ameresco

In den letzten zwölf Monaten ist die Aktie des Energieunternehmens Ameresco um fast 50 Prozent gefallen, was aufgrund der letzten Quartalszahlen durchaus überrascht. Ameresco bietet saubere Energielösungen und konnte damit im vierten Quartal 2023 mit 441,3 Millionen US-Dollar seinen Umsatz um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Auch der Quartalsgewinn lag mit 0,69 US-Dollar höher als erwartet.

Analyst Kashy Harrison von Piper Sandler ist daher auch von einer Trendwende bei der Aktie überzeugt und prognostiziert innerhalb eines Jahres ein Kurswachstum von 38 Prozent. Im Schnitt sind die Experten an der Wall Street sogar noch optimistischer unterwegs und trauen dem Papier ein Wachstum von bis zu 56 Prozent zu.

WNS Limited

Bis zu 70 Prozent Upside sind dagegen noch im Schnitt bei dem indischen Unternehmen WNS drin, das im Bereich des Geschäftsprozessmanagements tätig ist - und das, obwohl die Aktie innerhalb des letzten Jahres um 52 Prozent abstürzte. Der Standort Indien mit seiner schnell wachsenden Wirtschaft und die zunehmende Mittelschicht sind für viele Analysten aber Katalysatoren, die ein schnelles Wachstum bei WNS begründen könnten.

Übrigens: Weitere Turnaround-Kandidaten finden Sie auch im Reversal Index von BÖRSE ONLINE.



