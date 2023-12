Grund zur Freude: Geht es nach dieser Top-Expertin der Bank of America, könnten die Märkte nächstes Jahr neue Rekorde einfahren und besonders Aktien-Anleger Erfolge einfahren. Das steckt dahinter

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Und obwohl es an den Aktienmärkten grundsätzlich gut lief – der S&P 500 etwa liegt seit Jahresbeginn fast 20 Prozent im Plus, der Nasdaq 100 fast 50 Prozent – waren die Märkte noch immer geprägt von vielen Unsicherheiten wie hohen Zinsen oder der Inflation.

Im Endspurt des Jahres hoffen viele Anleger nun auf eine Fortsetzung der steigenden Kurse und die Analysten übertreffen sich gegenseitig mit ihren Ausblicken. Einige sind dabei auf der optimistischen Seite – andere mahnen zur Vorsicht. Eine Top-Expertin aus den USA, Savita Subramanian, zählt jedoch eindeutig ins Lager der Bullen. Sie ist Head of US Equity & Quantitative Strategy bei der Bank of America und wie „Yahoo Finance“ berichtete, rechnet sie für das Jahr 2024 sogar mit neuen Rekorden.

Darum rechnet diese US-Expertin 2024 mit neuen Rekorden bei Aktien

Denn in einer neuen Kundenmitteilung sprechen Subramanian und ihr Team 2024 von einem „Stockpicker-Paradies“, da die Märkte die „maximale makroökonomische Unsicherheit“, die 2023 noch beherrschte, hinter sich lassen.

„Der Markt hat bereits erhebliche geopolitische Schocks verkraftet, und die gute Nachricht ist, dass wir über die schlechten Nachrichten sprechen", so die Expertin. „Die makroökonomischen Signale sind verworren, aber das idiosynkratische Alpha hat in diesem Jahr zugenommen. Wir sind optimistisch, nicht weil wir erwarten, dass die Fed die Zinsen senkt, sondern weil die Fed bereits etwas erreicht hat. Die Unternehmen haben sich (wie üblich) auf höhere Zinsen und Inflation eingestellt.“

Dem S&P setzt die Bank of America einen Punktestand für Ende 2024 von 5000. Das entspräche aktuell einem Plus von etwa zehn Prozent. Sie könnten recht haben: Denn für 2023 prognostizierten sie dem S&P 500 einen Punktestand von 4600 und etwa in dieser Nähe befindet sich der Index derzeit auch. Ein weiterer Grund, warum es laut der Expertin 2024 weiter aufwärts geht: Obwohl Tech- und besonders KI-Werte dieses Jahr bereits kräftig florieren konnten, sind viele Anleger Aktien gegenüber noch skeptisch. Das sieht die Expertin als Kontraindikator. Und: „Bullenmärkte enden normalerweise mit großer Überzeugung und Euphorie“. Die Konsequenz: „Davon sind wir weit entfernt“.

