Der DAX-Konzern und Schwergewicht SAP hat ein neues Allzeithoch markieren können und dürfte nun weiter nach oben ausbrechen. Diese positiven Nachrichten beflügeln den Wert jetzt:

Unter dem Strich stand am Mittwoch um 23 Uhr bei der SAP-Aktie im außerbörslichen Handel ein Plus von 2,4 Prozent auf 145,25 Euro. Dies bedeutet ein neues Allzeithoch für die Aktie nach einer kräftigen Rallye im November. Vor allem diese Nachrichten haben den Wert angetrieben und dürften auch am Donnerstag für steigende Kurse sorgen:

Das treibt die SAP-Aktie auf ein neues Allzeithoch

So hat der SAP-Konkurrent Salesforce am Mittwoch bei seinen Quartalszahlen Anleger überrascht. Ermuntert von einem robusten Quartalsergebnis, hat der US-Softwarekonzern seine Gesamtjahresziele angehoben. Auch für das angelaufene Quartal äußerte sich das Management optimistischer als erwartet. "Wir hatten ein weiteres starkes Quartal, in dem wir unseren Plan für profitables Wachstum, den wir im vergangenen Jahr in Gang gesetzt hatten, erfolgreich umgesetzt haben", sagte Firmenchef Marc Benioff.

Dank eines anhaltend starken Cloud-Geschäfts steigerte das Unternehmen den Umsatz den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um elf Prozent auf 8,72 Milliarden Dollar und machte einen Gewinn von 2,11 Dollar je Aktie. Für das laufende Vierteljahr stellte es Erlöse von 9,18 bis 9,23 Milliarden Dollar in Aussicht.

Salesforce engte zudem die Prognose für die Erlöse des Geschäftsjahres 2023/2024 auf 34,75 bis 34,8 von 34,7 bis 34,8 Milliarden Dollar ein. Beim Gewinn peilt es einen Wert von 8,18 bis 8,19 statt 8,04 bis 8,06 Dollar je Aktie an.

Wie geht es mit der SAP-Aktie weiter?

Unter dem Strich also sehr positive Ergebnisse, die auch dem DAX-Konzern Auftrieb verleihen. SAP wird übrigens selbst erst wieder am 24. Januar Zahlen für das dann abgelaufene Q4 2023 präsentieren – zumindest bis dahin dürfen Aktionäre dann also hoffnungsvoll für weiter steigende Kurse sein.

Allerdings sehen die Analysten auch aufgrund der Bewertung mit einem 2024er KGV von 24 etwas weniger Spielraum für die Aktie. Das aktuelle durchschnittliche Kursziel liegt darum auch mit 136,83 Euro rund sechs Prozent unter dem jetzigen Niveau des Papiers.

Börse Online bleibt aber weiter optimistisch für den Wert und hat ihn zuletzt in der vergangenen Woche mit Kursziel 165 Euro zum Kauf empfohlen.

