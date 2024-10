Die Aktie des Batterieherstellers Varta ist am Montag um 40 Prozent in die Höhe geschossen und notiert wieder über drei Euro. Doch bedeutet das für die eigentlich wertlosen Papiere einen Hoffnungsschimmer? Oder was steckt wirklich hinter dem heftigen Kursanstieg?

Zum Wochenstart ist die Aktie von Varta erneut massiv angestiegen. Am Montag legte das Papier des Batterieherstellers um mehr als 40 Prozent zu und notiert damit wieder oberhalb von drei Euro. Doch Anleger sollten deswegen nicht euphorisch werden.

Der Wahnsinn bei Varta geht weiter

Denn einen wirklichen Grund für den Anstieg bei dem Batteriehersteller gibt es nicht. Tatsächlich gibt es nicht einmal News jeglicher Art, die eine so deutliche Bewegung rechtfertigen können.

Demnach ist der Kursanstieg bei Varta auf rein spekulatives Kapital bzw. Zocker zurückzuführen. Denn durch das angekündigte STARUG-Verfahren dürften die börsennotierten Anteilsscheine des Unternehmens unverändert wertlos werden.

Bloß die Finger weg von der Varta-Aktie

Dementsprechend zeigt sich bei Varta aktuell das, was bereits vor einigen Wochen bei der Aktie zu beobachten war: massive Kurssprünge ohne wirkliche Nachrichten oder die Aussicht auf eine Verbesserung der Situation. Im Anschluss daran waren die Papiere bereits massiv von knapp unter sechs Euro auf beinahe zwei Euro gecrasht.

Anlegern kann man in diesem Kontext nur sehr eindringlich raten, die Finger von einer solchen Spekulation zu lassen und die erhöhten Kurse maximal zum Verkauf noch bestehender Varta-Positionen zu nutzen, die ansonsten wertlos verfallen dürften.

