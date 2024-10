In genau einer Woche könnte es ganz schön knallen. Worauf Anleger des MSCI World beim ETF jetzt achten sollten und was aktuelle Alternativen sind.

Das ist keine Panikmache. Anleger müssen sich darauf einstellen, dass es in einer Woche knallt. Deswegen haben MSCI World-ETF Anleger noch rund 7 Tage Zeit, um sich zu positionieren. Und das sind die Hintergründe:

MSCI World: Noch 7 Tage Zeit

Am 5. November findet die US-Wahl statt. Auch für Anleger des MSCI World ETFs wird das ein wichtiges Datum. Denn je nachdem, wer die Wahl gewinnt, wird dies Auswirkungen auf die Börse haben. Denn sollte Donald Trump gewinnen, so dürften die US-Aktienmärkte deutlich steigen, will Trump doch den Unternehmenssteuersatz in den USA von 21 Prozent auf 15 Prozent senken. Dies sorgt automatisch dafür, dass die Unternehmensgewinne steigen und die Aktien somit an Wert an der Börse zulegen dürften. Auf der anderen Seite dürften in diesem Fall Europa-Aktien und wohl auch China-Aktien abgestraft werden. China-Aktien spielen jetzt im MSCI World ETF keine Rolle und Europa-Aktien lediglich eine untergeordnete.

Und sollte Kamala Harris gewinnen, so dürfte es an der Börse und beim MSCI World noch viel wilder werden. Denn die Börse und die Wall Street spielt aktuell fast ausnahmslos das Szenario, dass Trump gewinnt. Sollte Harris doch überraschenderweise gewinnen, so dürfte es an der Börse ganz schön beben. Denn in diesem Fall müssen sich viele Anleger neu positionieren. Zudem möchte sie die Unternehmenssteuern eher erhöhen. US-Aktien dürften in diesem Fall abverkauft werden, was schlecht für den MSCI World ETF ist. Europa-Aktien dürften aber profitieren.

Doch was sollten ETF-Anleger jetzt tun?

Übrigens: Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen BÖRSE ONLINE Outperformance-Newsletter an, um von exklusiven Analysen der BÖRSE ONLINE Redaktion zu profitieren.

Warum in den USA der Zerfall drohen kann, wie das große Kapital an der Wall Street sich auf die Wahl vorbereitet und wieso Navidi Deutschland für eine Total-Katastrophe hält, das erfahren Sie jetzt im gesamten Interview.

MSCI World-ETF: Das sollten Anleger jetzt tun

Bei einem Wahlsieg Trumps dürfte der MSCI World ETF einen neuen Rekordstand erreichen und die Jahresendrallye dürfte bei US-Aktien eingeläutet sein. Europa-Aktien würden in diesem Fall wohl verlieren, weswegen Anleger vor allem auf den Weltaktienindex setzen.

Bei einem Wahlsieg von Kamala Harris müssen Anleger sich darauf einstellen, dass die Börsen für einige Tage beben werden. Das bedeutet nicht, dass es einen großen Crash gibt. Doch Anleger müssen sich dann umstellen. Historisch ist es so, dass die Börsen nach der US-Wahl gut laufen, weil dann die Unsicherheit über den Wahlausgang weg ist. Doch die Tage unmittelbar nach der Wahl werden dann volatil. Zudem dürften US-Aktien bei einem Wahlsieg von Harris weniger stark steigen. In diesem Fall sollten Anleger neben dem MSCI World auch auf einen Europa-ETF setzen. Denn Europa dürfte von Harris deutlich mer profitieren, als das unter Trump der Fall wäre.

Anleger sehen also, dass es an der Börse und beim MSCI World ETF in rund 7 Tagen knallen könnte. Wer aber gut vorbereitet ist, der braucht nichts zu befürchten.

Und lesen Sie auch: Millionär Marc Faber packt aus: In diese Aktien, Gold und Immobilien investiert Börsen-Legende jetzt