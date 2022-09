Die meisten Chip-Aktien der Welt befinden sich im Jahr 2022 stark im Minus. Alleine Nvidia hat etwa die Hälfte des Börsenwerts verloren. Doch ein Unternehmen stemmt sich gegen den Trend und verbucht sogar ein Plus. Das liegt an der amerikanischen Regierung und einer besonderen Strategie.

Schauen Sie sich die obige Grafik an: Die Aktie des US-Unternehmens Wolfspeed befindet sich in den vergangenen 365 Tagen bei fast 75 Prozent Plus. Alle anderen großen Chip-Aktien wie Nvidia, Infineon oder TSMC notieren deutlich im Minus. Doch wie kommt das? Und wer sind Wolfspeed überhaupt?

Wolfspeed wurde fast mal von Infineon gekauft

Die Zahlen von Wolfspeed sehen gar nicht mal so gut aus: Im Geschäftsjahr 2022 (endete am 30.06.2022) kam das Unternehmen lediglich auf einen Umsatz von 662 Millionen Euro und verbuchte einen Betriebsverlust von 220 Millionen Euro. Allerdings soll das Unternehmen kräftig wachsen und im laufenden Geschäftsjahr die Gewinnschwelle übertreten.

Doch es gibt noch einen zweiten Grund für den Erfolg an der Börse. Denn Wolfspeed setzt bei seinen Halbleitern auf Siliziumkarbid (SiC). Dieses Material soll leichter und effizienter vor allem in E-Autos sein als das herkömmliche Silizium. Damit können E-Autos weiter fahren und es werden Kosten eingesparrt.

Witzige Anekdote: Der deutsche Chip-Hersteller Infineon wollte Wolfspeed vor einigen Jahren für etwa 850 Millionen Dollar kaufen. Doch die US-Regierung legte ihr Veto aufgrund von Sicherheitsbedenken ein. Schade für Infineon dass der Deal nicht geklappt hat, denn heute ist Wolfspeed rund 14 Milliarden Dollar wert.

Auch die Analysten bei Bloomberg sind mehrheitlich positiv gestimmt. Elf raten zum Kauf der Aktie, fünf zum Halten und nur zwei zum Verkaufen. Allerdings hat die Wolfspeed-Aktie das durchschnittliche Kursziel bereits erreicht. Auch deswegen ist es gar nicht so verkehrt, wenn Anleger breit gestreut in den Chip-Sektor investieren.

So setzen Sie auf die Chip-Branche

Wenn Sie sich nicht nur auf einen volatilen Einzelwert verlassen wollen, dann schauen Sie sich den BÖRSE ONLINE Chip Power Index an. In diesem Zertifikat mit der WKN DA0ABM befinden sich 15 Aktien aus der Chipbranche. Darunter Infineon, Nvidia und ... Wolfspeed.