Frank Fischer, CEO von Shareholder Value, verrät, warum er Dividendenaktien Zinspapieren jetzt vorziehen würde, welche deutschen Aktien sich Frank Fischer jetzt anschaut und warum Kamala Harris schlecht für die Börse wäre.

„Das Zinsniveau über das wir uns unterhalten, ist nicht so attraktiv“, sagt Frank Fischer. Als erfahrener Fondsmanager weiß er, wovon er spricht.

Lieber Dividenden als Zinsen

Und er fügt hinzu: „Aktuell kriege ich eben mit guten Dividendenaktien bessere Renditen. Warum sich nicht mal eine BASF anschauen? Wenn die Konjunktur in China wieder anzieht, dann lohnen sich solche zyklischen Titel." Zudem hebt Fischer hervor, dass sich auch eine Lanxess-Aktie anbieten würde. Diese Branche schaue sich sein Haus beispielsweise an. Denn: „Da gibt es interessante Aktien, die davon profitieren können und wo ich eben immer noch eine Dividendenrendite erwarten kann, die dann über der Anleiherendite ist."

Fondsmanager verrät: Darum deutsche Aktien kaufen

Doch es gibt noch einen Punkt, der für deutsche Aktien spannend werden kann. Denn Frank Fischer hebt hervor: „Die Unternehmenssteuern unter Harris sollen steigen. Dann kann ich mir ganz einfach ausrechnen, dass der Gewinn nach Steuern bei meinen Unternehmen niedriger sein wird. Und das ist nicht gut.“ Frank Fischer betont, dass es bei einem Wahlsieg Kamala Harris´zu „Verspannungen an der Börse“ führen kann. Doch der CEO von Shareholder Value macht für diesen Fall einen überraschenden Gewinner aus: Den DAX.

Warum Frank Fischer deutsche Aktien in diesem Fall als Gewinner sieht, welche DAX-Aktie er jetzt kaufen würde und wie er die Lage rund um China-Aktien beurteilt,das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Frank Fischer.

