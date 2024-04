Apple verhandelt laut einigen Berichten von Reuters und Bloomberg mit der FIFA zur Ausrichtung eines eigenen Fußballturniers. Was ist hier geplant? Kommt bald die Apple-WM? Und warum lässt das die Aktie des BigTech-Riesen anziehen?

Am Montag sind Berichte über eine Verhandlung von Apple mit der FIFA, dem internationalen Fußballverband, öffentlich geworden. Berichten zufolge könnte das Tech-Unternehmen bald sein eigenes Turnier bekommen.

Will Apple seine eigene Fußball-WM ausrichten?

Zunächst hieß es in einer Berichterstattung der New York Times, dass Apple plane seine eigene Fußball-WM, exklusiv beim Streamingservice des Unternehmens, zu veranstalten. Dabei soll das Turnier zwischen dem 13. Juni und 15. Juli des Jahres 2025 stattfinden.

Später wurden die Berichte konkretisiert, dass es sich dabei um die Club-WM handeln soll, ein Wettbewerb, an dem die besten Vereine verschiedener Liegen teilnehmen. Insgesamt zwölf Mannschaften kommen dabei aus Europa. Neben dem FC Bayern München und Borussia Dortmund sind unter anderem bereits die Champions-League-Sieger der Jahre 2021 bis 2023, FC Chelsea, Real Madrid und Manchester City, sowie Paris Saint-Germain, Inter Mailand, der FC Porto und Benfica Lissabon dabei. Auch der Gewinner der laufenden Spielzeit in der Königsklasse bekommt ein Ticket. Pro Land dürfen maximal zwei Clubs dabei sein.

Wie es von der New York Times heißt, soll die Vergabe womöglich schon im April bekannt gegeben werden.

Apple-Aktie steigt

Sollten die Berichte sich am Ende als Realität herausstellen, dann hat Apple damit ein neues exklusives Stück Content, das noch Potenzial hat ausgebaut zu werden, primär da die Klub-WM deutlich weniger Beachtung genießt als beispielsweise die Champions League oder Ligaspiele.

Infolgedessen konnte die Aktie von Apple am Montag um 0,5 Prozent zulegen. Am aktuellen Abwärtstrend des BigTech-Konzerns an der Börse ändert das aber nichts.

Mit Material von dpa-afx

