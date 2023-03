Um Volkswagen kursieren aktuell verschiedene Nachrichten und der Kurs scheint nicht genau zu wissen, wohin die Reise gehen soll. Doch am wahrscheinlichsten dürfte dieser Weg für die Aktie von Volkswagen sein.

7,6 Prozent hat die Aktie von Volkswagen seit Anfang des Jahres gemacht, denselben Betrag auf Sicht der vergangenen sechs Monate aber trotz der Euphorie um den Porsche Börsengang verloren. Doch wo soll jetzt Fantasie für die Aktie herkommen und wie geht es weiter mit dem Kurs, welcher aktuell auf dem Niveau von August 2016 notiert?

Streit um das Werk in China

Aktuell bekommt Volkswagen jedenfalls weniger kurstreibende Nachrichten. Die Meldungen rund um ein möglicherweise menschenrechtswidriges Werk in China reißen nicht ab, trotzdem will CEO Blume an der für Volkswagen so wichtigen Fabrik festhalten.

Nach dem Bericht des UN-Kommissariats war nämlich Empörung über die Wolfsburger Autobauer ausgebrochen, welche angeblich in vollem Wissen über die dortige Lage die Produktion weiterlaufen ließen. Der Vorstand dementierte dies jedoch.

Finden Sie nach dem Lesen dieses Artikels heraus, welcher aktuell der beste Anbieter für Ihre Aktien, Fonds und ETFs ist.

Neuer Börsengang bei Volkswagen?

Wesentlich erfreulicher sind dagegen die Gerüchte um einen weiteren potenziellen Börsengang aus dem Hause Volkswagen. Wie es schon im Dezember aus verschiedenen Quellen hieß, spielt das Management wohl mit dem Gedanken, die Luxusmarke Lamborghini an die Börse zu bringen.

Zumindest diese Entwicklung könnte, sollte sie überhaupt in der aktuell schwierigen Marktphase umgesetzt werden, dem VW Kurs wieder etwas Schwung verleihen und Aktionären Hoffnung auf eine neue Sonderdividende machen.

So geht es weiter für die Volkswagen-Aktie

Allerdings gehört ein IPO der Volkswagen-Luxusmarke Lamborghini noch in das Reich der Spekulationen. Kurzfristig zumindest wird für Volkswagen wichtig sein, die Absatzzahlen trotz eines wirtschaftlichen Abschwungs halten zu können und auch die Produktionszeiten zu verkürzen. Gerade mit Blick auf kommende Quartalszahlen könnte deswegen einige Volatilität in der Aktie sein.

Mittel- bis langfristig bleibt dagegen die große Wette auf die Transformation zur Elektromobilität der entscheidende Kurstreiber oder eben auch -senker. Bisher hat VW zumindest hier gute Fortschritte gemacht, könnte aber in einige Schwierigkeiten aufgrund der aktuellen Lithiumknappheit geraten. Es wird deshalb spannend zu sehen sein, wie das Unternehmen mit dem neuen Engpass umgeht. Sollten sich die positiven Schritte in die richtige Richtung fortsetzen, dann könnte der sehr günstig bewertete Autobauer auch einen nachhaltigen Aufwärtstrend erleben.

Die BÖRSE ONLINe Redaktion rät weiterhin zum Kauf der Volkswagen-Aktie mit einem Kursziel von 189 Euro. Anleger sollten einen Stopp für Volkswagen bei 99 Euro setzen.

Und lesen Sie auch: Bayer-Aktie nach dem Schock: Turnaround – JP Morgan, Goldman Sachs und Deutsche Bank mit hohem Kursziel

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.