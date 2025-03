Deutsche Aktien erleben 2025 eine beeindruckende Rallye. Diese vier günstigen Titel überzeugen nicht nur mit moderate Dividendenrenditen, sondern bieten auch Kurschancen von bis zu über 30 Prozent.

Das Börsenjahr 2025 startet mit einem Paukenschlag. Während in den vergangenen Jahren vor allem US-amerikanische Tech-Giganten wie Nvidia und Microsoft die Märkte dominierten, rücken nun verstärkt deutsche Unternehmen in den Vordergrund.

Der DAX zeigt sich dabei besonders stark: Seit Jahresbeginn liegt der deutsche Leitindex bereits rund 15 Prozent im Plus. Allein in der vergangenen Woche verzeichneten mehrere DAX-Aktien teils zweistellige Tagesgewinne. Während die großen Chancen in den vergangenen Jahren vor allem in den USA zu finden waren, könnte sich das Blatt nun wenden – zugunsten deutscher Aktien. Doch welche Titel haben jetzt noch Potenzial?

4 deutsche Schnäppchen-Aktien mit hohen Kurschancen

Um vielversprechende DAX-Aktien zu identifizieren, nutzen wir das Stock-Screening-Tool des Finanzportals "TipRanks". Mithilfe dieses Tools lassen sich Aktien nach einer Vielzahl von Kriterien filtern. Für unsere Analyse haben wir ausschließlich Aktien aus dem DAX berücksichtigt, die derzeit mehrheitlich von Analysten zum Kauf empfohlen werden und mindestens zweistellige Kurschancen aufweisen.

Zusätzlich musste die Dividendenrendite bei mindestens zwei Prozent liegen und das KGV nicht über 15 sein.

Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium ist der Smart Score von TipRanks. Dieses Bewertungssystem analysiert Unternehmen anhand von acht Faktoren, darunter Fundamentaldaten, technische Analysen, Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Hedgefonds-Aktivitäten sowie Anlegerstimmungen und Medienberichte.

Der Smart Score reicht von eins bis zehn:

• 1 bis 3: Underperformer

• 4 bis 7: Neutral

• 8 bis 10: Outperformer

Um in unsere Auswahl zu kommen, mussten die Aktien mindestens einen Smart Score von acht aufweisen.

Nach Anwendung dieser Filter ergaben sich folgende vier Top-Dividendenaktien aus Deutschland, die aktuell vielversprechende Kurschancen und attraktive Renditen bieten:

Aktie Kursziel in Euro Kurschance in Prozent Dividendenrendite in Prozent KGV RWE 41 32 3,23 8 E.ON 15,5 22 3,00 7 Continental 79 17 3,22 12 Deutsche Telekom 39 16 2,28 15

