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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Continental

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WKN 543900
ISIN DE0005439004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 16,27 15,00 19,68 39,72 41,42
    Nettogewinn (Mrd) 1,40 1,23 -0,14 1,20 1,19
    Gewinn/Aktie 6,52 5,54 -0,83 5,84 5,78
    Dividende/Aktie 3,46 2,85 2,70 2,50 2,20
    Rendite (%) 5,07 4,17 4,04 5,13 3,80
    KGV 9,67 10,63 - 8,35 10,01
    KUV 0,75 0,77 0,68 0,25 0,28

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Continental AG zählt weltweit zu den größten Zulieferern der Automobilindustrie. Der Konzern gliedert sein Geschäft in fünf operative Segmente. Autonomous Mobility and Safety entwickelt und produziert aktive und passive Sicherheitstechnologien und beherrscht die Fahrzeugdynamik. Vehicle Networking and Information entwickelt Bausteine und End-to-End-Systeme für die vernetzte Mobilität (d. h. Architekturen, Hardware, Software und Services). Tires steht mit seinem Premiumportfolio im Pkw-, Lkw-, Bus-, Zweirad- und Spezialreifensegment für innovative Spitzenleistungen in der Reifentechnologie. ContiTech fokussiert sich auf "Smart & Sustainable Solutions Beyond Rubber" und entwickelt digitale Lösungen für Zukunftsbranchen. Powertrain bündelt umfassendes Know-how im Bereich Antriebstechnik für Fahrzeuge aller Art. Der Abschluss 2025 ist geprägt von der Ausgliederung der Continental Automotive Technologies GmbH auf die eigenständig börsennotierte AUMOVIO SE.

    Offizielle Webseite: https://www.continental-corporation.com/de

    Aktionärsverteilung