Unternehmensprofil

Die Continental AG zählt weltweit zu den größten Zulieferern der Automobilindustrie, für die der Konzern unzählige Komponenten und Module entwickelt und fertigt. Der Konzern gliedert sein Geschäft in fünf operative Segmente. Autonomous Mobility and Safety entwickelt und produziert aktive und passive Sicherheitstechnologien und beherrscht die Fahrzeugdynamik. Vehicle Networking and Information entwickelt Bausteine und End-to-End-Systeme für die vernetzte Mobilität (d. h. Architekturen, Hardware, Software und Services). Tires steht mit seinem Premiumportfolio im Pkw-, Lkw-, Bus-, Zweirad- und Spezialreifensegment für innovative Spitzenleistungen in der Reifentechnologie. ContiTech fokussiert sich auf "Smart & Sustainable Solutions Beyond Rubber" und entwickelt digitale Lösungen für Zukunftsbranchen. Powertrain bündelt umfassendes Know-how im Bereich Antriebstechnik für Fahrzeuge aller Art. Der Konzern ist international mit mehr als 550 Standorten in über 55 Ländern präsent.

Offizielle Webseite: www.continental-corporation.com/de