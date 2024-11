Dieser besorgniserregende Trend mit Geld umzugehen kann auch Sie sehr viel Geld und im schlimmsten Fall Ihr Vermögen bzw. die Chance dieses aufzubauen kosten. Das können Sie jetzt dagegen tun und so profitieren Sie sogar davon, statt zu verlieren.

In den letzten Jahren ist ein gefährlicher Trend in der Gesellschaft immer populärer geworden, der Sie eine Menge Geld kosten kann. Die Rede ist dabei von Glücksspiel und insbesondere Sportwetten.

Denn durch Corona und die einfache Zugänglichkeit ist die Nachfrage besonders bei jungen Menschen stetig gewachsen. So ist der Umsatz der deutschen Online-Sportwettenindustrie von 0,75 Milliarden Euro in 2017 auf 1,76 Milliarden Euro in 2024 angewachsen.

Dieser gefährliche Trend kann Sie viel Geld kosten

Kritisch ist dieser Trend darum zu sehen, da speziell Daten aus den USA darauf hindeuten, dass häufiges Glücksspiel zulasten des eigenen Vermögensaufbaus geht. So weisen Studien darauf hin, dass für jeden Dollar, der in das Online-Zocken geht, 2,14 Dollar in den Vereinigten Staaten weniger in den Aktienmarkt investiert werden.

Hinzu kommt die geringe Gewinnwahrscheinlichkeit für Sportwetten in der langfristigen Sicht (Buchmacher haben per Saldo immer einen Wahrscheinlichkeitsvorteil) und das Risiko in die Glücksspielsucht abzurutschen (1,3 Millionen Deutsche sind davon betroffen).

Unter dem Strich kann dieser gefährliche Trend Sie dementsprechend eine Menge Geld oder Ihr ganzes Vermögen bzw. die Chance, dieses aufzubauen, kosten.

Das sollten Sie tun und so profitieren Sie

Folglich gilt für den klugen Anleger vor allem eines: Man sollte sich vom Glücksspiel im Sinne des eigenen Vermögensaufbaus fernhalten oder wenn überhaupt nur innerhalb eines festgelegten kleinen Budgets spielen, das allerdings nicht als Investment betrachten.

Wer dazu noch von dem seit Jahren stärker werdenden Trend profitieren will, dem sind Glücksspielaktien ans Herz zu legen. Damit profitieren Anleger direkt von dem irrationalen Spieltrieb anderer. Einige spannende Werte aus diesem Bereich finden Sie im Folgenden:

Caesars Entertainment

DraftKings

Flutter Entertainment

Zeal Network

Evolution Gaming

