Thomas Smith zählt derzeit zu den besten Wall Street-Analysten, wenn es um Biotech-Aktien geht. Aber welche zwei Aktien stehen bei dem Experten ganz oben auf dem Zettel? Wir haben nachgeschaut!

Analysten können bei der Auswahl neuer Aktien für das eigene Portfolio eine große Hilfe sein. Besonders interessant ist dabei natürlich, welche Experten mit ihren Analysen die besten Resultate liefern. Genau das kann man mit Hilfe der Plattform „TipRanks“ herausfinden und die Analysten beispielsweise nach ihrer Erfolgsquote filtern oder nach bestimmten Branchen suchen. Der Top-Analyst der Wall Street im Bereich Biotechnologien ist im Moment Thomas Smith von Leerink Partners, bei dem zwei Aktien ganz oben auf der Einkaufsliste stehen.

Celldex Therapeutics

Fangen wir erst mal mit dem Zweitplatzierten auf Smiths Liste an: Celldex Therapeutics. Das Biotechnologie-Unternehmen ist auf die Entwicklung monoklonaler und bispezifischer Antikörper zur Bekämpfung schwerwiegender Erkrankungen spezialisiert. Sein fortgeschrittenster Wirkstoff Barzolvolimab soll 2024 im Rahmen einer klinischen Phase III-Studie bei chronischer spontaner Urtikaria (Nesselsucht) angewendet werden. Smith sieht bei der Aktie noch ein Upside-Potenzial von 43 Prozent - bei einem Kursziel von 73 US-Dollar. Im Schnitt trauen die Analysten an der Wall Street dem Papier noch ein mittelfristiges Kurswachstum von über 30 Prozent zu.

Allein in den letzten fünf Tagen legte die Aktie bereits um mehr als 30 Prozent zu. Grund dafür dürften auch die kürzlich veröffentlichten Zahlen zum letzten Geschäftsquartal sein, die die Erwartungen der Analysten unter anderem beim Umsatz deutlich übertreffen konnte.

MoonLake Immunotherapeutics

Ebenfalls zum Kauf, wenn auch ohne Kursziel, rät Thomas Smith bei der Aktie des Unternehmens MoonLake Immunotherapeutics. Die Aktie steht bei dem Analysten sogar noch vor Celldex und konnte im letzten Jahr 185 Prozent zulegen. Im Schnitt trauen die Analysten dem Wertpapier in diesem Jahr noch einen Kurssprung von 43 Prozent zu. Was MoonLake macht, klingt dabei auch schon sehr nach Zukunft.

Die Firma forscht nämlich an sogenannten Nanobodies. Die haben außer der Größe nichts mit Nanobots zu tun. Stattdessen handelt es sich um kleine Antikörperfragmente, die in für klassische Antikörper unerreichbares Gewebe vordringen können. MoonLake arbeitet zum Beispiel an dem Nanobody „Sonelokimab“, der beispielsweise bei der bis heute nicht heilbaren Schuppenflechte zum Einsatz kommt und Entzündungsreaktionen hemmt. Beide Aktien sind dabei spannende Kandidaten für spekulative Anleger. Die großen Umsätze stehen den Unternehmen nämlich erst noch bevor, sollten sich die Blockbuster-Wirkstoffe am Markt behaupten.

Lesen Sie auch: Bis zu 270% Kurschance: Das bieten die Aktien, die Cathie Wood im Februar gekauft hat

Oder: Frank Thelen behauptet: "Die Börse schätzt KI-Aktien aktuell vollkommen falsch ein" – Das sind seine Favoriten