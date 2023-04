Aktienbullen aufgepasst! Die Stimmung an der Wall Street ist so negativ wie seit Jahren nicht mehr. Doch laut Bank of America könnte das ein Grund zum Feiern sein. Warum?

Die Wall Street ist von Furcht vor einem wirtschaftlichen Abschwung infolge von Bankenzusammenbrüchen erfüllt. Wie Bloomberg berichtete, gab die Bank of America in einer Mitteilung an ihre Kunden bekannt, dass die Einstellung gegenüber Aktien nun so negativ ist wie seit Jahren nicht mehr. Für diejenigen, die in Aktien investieren, gibt es nun möglicherweise einen Grund zur Freude: Der Sell-Side-Indikator der Bank of America, der die Empfehlungen der Vermögensverwalter widerspiegelt, hat sich nach einem Rückgang im März auf einem Niveau stabilisiert, das einen Kauf von Aktien nahelegt.

Sell-Side-Indikator der BofA zeigt Möglichkeit zum Aktienkauf

"Die konsensuale Aktienallokation der Wall Street war ein zuverlässiger konträrer Indikator", so die BofA-Strategen unter der Leitung von Savita Subramanian. "Mit anderen Worten, sie war ein bullisches Signal, wenn die Wall-Street-Strategen extrem bärisch waren, und umgekehrt."

Zwar liegen 52,7 Prozent noch immer im „neutralen“ Bereich. Jedoch ist die Kennzahl, die die durchschnittliche empfohlene Aktienquote misst, seit dem Höchststand 2021 um sieben Prozentpunkte gesunken. Laut den BofA-Experten ist der Rückgang ein Indikator dafür, dass die Sorge um Aktien angemessen berücksichtigt wird und dass es wahrscheinlicher ist, dass es positive Überraschungen als negative gibt.

Experten warnen: Technologie-Aktienrallye nicht nachhaltig

Aktienbullen sind aufgrund einer Negativstimmung an der Wall Street in Feierlaune, aber nicht alle Experten teilen diese Euphorie. Laut Bloomberg warnen Michael Wilson von Morgan Stanley und Stuart Kaiser von Citigroup Global Markets davor, dass die jüngste Rallye der Technologieaktien nicht von Dauer sein wird. Kaiser befürchtete in einem Vermerk vom Sonntag, dass wichtige Verschiebungen bei den Wirtschaftsdaten und der Geldpolitik sowie ungelöste Probleme bei den regionalen Banken Raum für Enttäuschungen lassen. Lesen Sie dazu auch: Morgan Stanley und JP Morgan warnen Anleger: Aktien-Rallye ist übertrieben und Rezession unausweichlich

Obwohl der Sell-Side-Indikator der Bank of America aktuell eine gewisse Besorgnis über Aktien signalisiert, würde ein weiterer Rückgang von 1,3 Prozentpunkten ein Kaufsignal auslösen. Die BofA-Strategen betonen zudem, dass selbst auf dem aktuellen Niveau der S&P 500 in 94 Prozent der Fälle in den folgenden zwölf Monaten positive Renditen erzielt hat, mit einem durchschnittlichen Gewinn von 22 Prozent.

