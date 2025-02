Auch der letzte Bär an der Wall Street hat kürzlich seine Position aufgegeben und nun glaubt die komplette Wall Street an ein Comeback dieser günstigen Aktien. Sollten Anleger hier jetzt zuschlagen, um diese einmalige Chance nicht zu verpassen?

Chinesische Aktien haben über Jahre den breiten, weltweiten Aktienmarkt underperformt. Doch inzwischen mehrt sich an der Wall Street die Hoffnung auf ein Comeback, nachdem der MSCI China Index binnen von sechs Monaten um 43 Prozent an Wert zulegen konnte.

Wall Street wird komplett bullisch

So ist kürzlich mit Morgan Stanley auch das letzte Analystenhaus an der Wall Street von den Bären zu den Bullen übergelaufen, wenn es um Aktien aus dem Reich der Mitte geht. So stufte die Investmentbank ihre Empfehlung und ihr Kursziel für den MSCI China nach oben.

Außerdem hieß es: „Auf dem chinesischen Aktienmarkt, insbesondere im Offshore-Bereich, vollzieht sich endlich ein struktureller Regimewechsel. Daher sind wir jetzt mehr als während der Rallye im September letzten Jahres davon überzeugt, dass die jüngste Verbesserung der Performance des MSCI China nachhaltig sein kann.”

Ferner sprachen die Analysten von Aktienrückkäufen, den technologischen Fortschritten rund um DeepSeek und einer Verlagerung der staatlichen Regulierung als potenzielle Treiber für die Kurse.

Diese Aktien stehen vor einem massiven Turnaround

Damit schließt sich Morgan Stanley also dem Rest der Wall Street an, die teilweise deutliche Kurssteigerungen für chinesische Aktien erwarten. Kürzlich hatte sich erst Goldman Sachs positiv zu den Titeln geäußert (mehr dazu in diesem Artikel).

Anleger, die jetzt auf ein Comeback von Papieren aus dem Reich der Mitte setzen wollen, können das entweder über ihre favorisierten Aktien wie Alibaba oder Tencent tun oder über einen ETF. Hierzu lohnt sich ein Blick auf den Amundi MSCI China A UCITS ETF (WKN: LYX0SL).

