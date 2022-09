Der US-Einzelhandelsriese setzt zum Sprung in die virtuelle Welt an. Im Metaverse will Walmart die nächste Kunden-Generation ansprechen. Von Florian Hielscher

Rollschuhbahn, Riesenrad und ein Parkour aus Kosmetik-Artikeln – all das gibt es sonst nicht in Filialen des Einzelhandelsriesen Walmart. Nun aber gab das Unternehmen entsprechende Pläne bekannt. Doch selbst bei enormem Andrang werden Kunden keine Probleme haben, einen Parkplatz zu finden. Denn das Erlebnis gibt es lediglich in virtuellen Welten.

Walmart wagt dafür den Sprung ins Metaverse. In dieser virtuellen Umgebung können Menschen als digitale Abbilder (Avatare) beispielsweise arbeiten, einkaufen oder Freunde treffen. Das Metaverse gilt als möglicher Milliarden- oder gar Billionenmarkt der Zukunft. Um hier Fuß zu fassen, bietet Walmart auf der Online-Spieleplattform Roblox künftig zwei Erlebniswelten an:

Walmart auf dem Weg ins Metaverse

Im „Walmart Land“ soll sich alles um Mode- Schönheits- und Unterhaltungsartikel drehen. Dazu gehören Erlebnisse wie ein virtueller Umkleideraum, aber auch Konzerte oder Spiele.

Im „Walmart‘s Universe of Play“ wird eine Vielzahl an Spielzeug präsentiert. In Spielen und Wettkämpfen können Nutzer Trophäen sammeln oder Münzen verdienen, mit denen sie beispielsweise Gegenstände für ihre virtuellen Charaktere erwerben können.

Mit dem Schritt in die Virtualität folgt Walmart anderen Unternehmen wie Nike. Das Kalkül der Unternehmen: Sie wollen die Aufmerksamkeit der Verbraucher über virtuelle Welten gewinnen. "Sehen Sie Walmart wie noch nie" war am Ende eines kurzen Videos zu den Metaverse-Plänen des Unternehmens zu lesen.

Walmart kann dabei eine große Basis erreichen, schließlich verfügt Roblox über mehr als 52 Millionen tägliche Nutzer. Viele von ihnen sind jüngere Menschen, die für große Unternehmen eine besonders wertvolle Zielgruppe darstellen. "Roblox ist eine der am schnellsten wachsenden und größten Plattformen im Metaverse, und wir wissen, dass unsere Kunden dort viel Zeit verbringen“, äußerte sich Walmart’s Marketingchef William White. Auch die Aktionäre scheinen erstmal überzeugt, die Papiere von Walmart legten nach der Ankündigung zu.

Die Walmart-Aktie

Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der Einzelhändler wegen gestiegener Kosten und Inflation zuletzt mit gesunkenen Gewinnen zu kämpfen hatten. Dennoch konnte die Aktie zuletzt wieder deutlich zulegen. Auch die Mehrheit der von Bloomberg befragten Analysten rät weiter zum Kauf. Die Aktie von Walmart ist auch Teil des BO Index Aktien für die Ewigkeit.

Wenn Sie auf die Walmart-Aktie, aber auch auf weitere Aktien setzen möchte, die Sie langfristig im Depot haben können, dann setzen Sie doch auf den BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

In diesem Produkt mit der WKN: DA0ABN befinden sich neben Walmart 29 weiter Aktien für die Ewigkeit wie etwa Microsoft, Allianz oder auch Linde.