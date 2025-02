Einem deutscher Anleger und Börsen-Experte macht Warren Buffett Sorgen. Was die Hintergründe sind und welche Aktien und ETFs er zur Absicherung kauft.

"Das, was wir Kleinanleger investieren, das interessiert ja den Markt nicht besonders", sagt Youtube-Legende und Anleger Horst Lünding. Vielmehr komme es darauf an, was die Großanleger so machen. Und da bereitet Horst Lüning vor allem Warren Buffett aktuell Sorgen:

Deswegen bereitet Warren Buffett der Börse aktuell Sorgen

"Und wenn man diese Trends dann erkennt, was die Großanleger eben machen, dann wird es hochinteressant", sagt Horst Lüning. Und er fährt fort: "Weil die werden die Märkte dann tatsächlich beeinflussen. Und was mir da an der Stelle ein bisschen Bauchschmerzen verursacht, das ist, was Warren Buffett macht, dass der nämlich im Prinzip eine ganze Menge Cash jetzt aufgebaut hat."

Denn für Horst Lüning ist der hohe Cashbestand von Warren Buffett ein Alarmsignal: "Warren Buffett sagt ja an der Stelle immer, er weiß ja nicht, was er kaufen soll. Und er macht dann keine Aktienrückkäufe, was jetzt irgendwelche anderen Firmen machen würden mit überschüssigem Cash, weil er sagt, auch sein eigenes Unternehmen läuft doch nicht schlecht genug, dass er das kaufen würde. Das ist also auch ein sehr interessanter Zirkelschluss, den er da selber gemacht hat, dass er sein eigenes Unternehmen nicht so dolle findet, dass er es zurückkauft."

Doch wie investiert Horst Lüning dann aktuell sein Geld?

Diese Aktien und ETFs kauft Horst Lüning jetzt

Dennoch kauft Lüning bislang weiter Aktien und ETFs. "Erst, wenn ich sehe, dass der Bärenmarkt wirklich da ist, verkaufe ich etwas", sagt Lüning dazu. Aktuell setzt er derweil auf Faktor-ETFs auf den MSCI World Index und auch auf die Emerging Markets. Zudem findet Lüning neben den Sachwerten Gold, Silber und Bitcoin auch Goldminen-Aktien sehr spannend.

