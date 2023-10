Wenn Goldman Sachs und Warren Buffett bei einer Aktie gemeinsame Sache machen, dann will das etwas heißen: Bei dieser Immobilien-Aktie sind beide begeistert. Sie auch?

„Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind“ lautet der bekannte Spruch von Warren Buffett. Den setzte er dieses Jahr in die Tat um und stieg in die gebrechliche Immobilien-Branche ein. Die ist in den USA durch die Zinserhöhungen der Notenbanken ziemlich unter Druck geraten. Doch das hielt ihn nicht davon ab, im zweiten Quartal die neue Position DR Horton, eines der führenden Hausbauunternehmen der USA, zu kaufen. Und wie TipRanks berichtete, ist von dieser Idee nun auch Goldman Sachs verzückt.

Auf dieses Immobilien-Unternehmen setzen Warren Buffett und Goldman Sachs

Denn Susan Maklari, Analystin der Bank, ist nun ebenfalls überzeugt: „Unserer Ansicht nach dürften der begrenzte Bestand an zum Verkauf stehenden Häusern, die eingeschränkte Erschwinglichkeit und die höhere Geschwindigkeit bei den Hypothekenzinsen dazu führen, dass die Verbraucher vermehrt schnell einziehende Häuser bevorzugen. Wir gehen davon aus, dass D.R. Horton sein operatives Geschick in diesem Zusammenhang nutzen wird, um die Ergebnisse zu verbessern. Insbesondere heben wir den Fokus auf das Einstiegssegment hervor, während wir gleichzeitig ein konstantes Starttempo beibehalten, das Anteilsgewinne ermöglicht", so die Analystin laut TipRanks.

„Obwohl makroökonomische Unsicherheit und Saisonalität kurzfristig wahrscheinlich ein Überhang sein werden, glauben wir, dass sich dies vollständig in der Bewertung widerspiegelt.“

Gesagt, getan: Die Analystin hob ihre Bewertung von Neutral auf Kaufen und steckt das Kursziel bei 131 Dollar – das verspricht derzeit eine Kurschance von rund 25 Prozent.

