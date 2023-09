Unternehmensprofil

D. R. Horton, Inc. ist gemessen am Volumen die größte Wohnungsbaugesellschaft in den Vereinigten Staaten. Die Firma baut und verkauft Häuser über ihre operativen Abteilungen in mehr als zwei Dutzend Staaten und auf rund 80 Großstadtmärkten in den Vereinigten Staaten unter den Namen der D.R. Horton, Amerikas Builder, Express Homes, Smaragd-Homes, Breland Homes, Regent Homes and Crown Communities. Die Produktpalette ist breit und vielfältig. Die Häuser liegen in der Größenordnung von 1.000 bis mehr als 4.000 Quadratfuß und im Preis von 100.000 bis zu mehr als 1.000.000 USD. Durch sein Finanzdienstleistungsgeschäft bietet das Unternehmen Hypothekenfinanzierung und Vermittlungsleistungen.

Offizielle Webseite: www.drhorton.com