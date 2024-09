Burggraben-Aktien erfreuen sich bei Anlegern großer Beliebtheit. Auch Warren Buffett wurde mit der Burggraben-Strategie reich. Zeit für uns, alle 74 Burggraben-Aktien von Morningstar zu analysieren und die momentan besten zu küren.

Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, hat sich mit einer klaren Strategie ein Vermögen aufgebaut: Er investiert in Unternehmen mit einem sogenannten "Burggraben". Diese Firmen verfügen über nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die sie vor der Konkurrenz schützen und ihnen ermöglichen, auch in schwierigen Marktphasen erfolgreich zu sein. Welche Aktien derzeit die besten Beispiele für diese Strategie sind, erfahren Sie hier.

Das sind aktuell die besten Burggraben-Aktien

Im VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF mit der WKN A2P6EP befinden sich aktuell 74 Burggraben-Aktien. Diese hat das Analysehaus Morningstar gekürt und im ETF versammelt. Wir haben dann alle 74 dieser Aktien nach Dividendenrendite, KGV und Performance analysiert und die besten Aktien herausgefiltert. Der Clou dabei: Fast alle Burggraben-Aktien in dem ETF sind ja bereits die besten der besten. Wir haben dem Ganzen nochmal eine Schippe draufgesetzt.

So sehen Anleger in der Tabelle (ganz unten im Artikel), alle Morningstar Burggraben-Aktien nach dem KGV für 2025 geordnet.

So nutzte Warren Buffett Burggraben-Aktien um reich zu werden

Ein „Burggraben“ schützt Unternehmen vor dem Wettbewerb, indem er eine Art Barriere schafft, die Konkurrenten nur schwer überwinden können. Zu diesen Vorteilen zählen beispielsweise starke Marken, technologische Überlegenheit, Netzwerkeffekte oder Preissetzungsmacht. Buffett hat über Jahrzehnte hinweg erfolgreich in solche Firmen investiert – darunter Größen wie Coca-Cola und Apple. Diese Unternehmen dominieren ihre Märkte und erzielen über lange Zeiträume hinweg stabile Gewinne, was sie besonders attraktiv für langfristige Anleger macht.

So sehen Anleger auch in unserer Auswertung, dass viele Burggraben-Aktien in den vergangenen 5 Jahren den Markt deutlich schlugen und traumhafte Renditen zustande brachten. Allerdings schafften dies auch nicht alle. Wenn Sie jetzt unsere Favoriten unter den Burggraben-Aktien erfahren wollen, dann schauen Sie sich unser Video mit allen Favoriten und Kaufempfehlungen an.

