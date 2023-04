Buffett ist einer der reichsten Menschen der Welt, bezieht aber kaum Gehalt, lebt sehr bodenständig und wurde erst sehr spät im Leben reich. Durch diese 15 Ratschläge können auch Sie von dem besten Investor der Welt lernen.

Warren Buffett ist bekannt dafür in seinen jährlichen Shareholder-Briefen an seine Aktionäre weniger über Berkshire selbst, als über sein Leben als Investor zu schreiben und dabei vor allem jungen Menschen sehr wichtige Ratschläge auf den Weg zu geben.

Warren Buffetts Ratschläge zum Leben, Sparen und Investieren

Besonders Buffets Regeln über das Leben, Sparen und Investieren, die den einzelnen bei einem so reichen Menschen überraschen werden, können auch Ihnen helfen, zu mehr Wohlstand zu kommen und auch ein besserer Investor zu werden.

Wir hatten diese Ratschläge und den Shareholder-Brief bereits thematisiert. Doch passend zu den Osterfeiertagen, an denen man vielleicht mal etwas mehr Zeit hat, um sich um sein eigenes Geld zu kümmern, wollen wir die wichtigen Ratschläge von Warren Buffett nochmal hervorheben. Denn diese 15 sind dabei besonders interessant, da sie fast jeder im alltäglichen Leben anwenden kann:

1. Wählen Sie einen Karriereweg, den Sie gerne und mit Leidenschaft verfolgen. So haben Sie die besten Chancen aufzusteigen

2. Heiraten Sie jemand, der finanzielle Werte zu schätzen weiß.

3. Investieren Sie niemals Geld, dass Ihnen nicht gehört.

4. Kaufen Sie ein Haus nach Ihren Bedürfnissen, nicht nach Ihren Wünschen.

5. Ein Auto ist kein Statussymbol und taugt nur für den Transport.

6. Vermeiden Sie Schulden, wo es nur geht.

7. Vermeiden Sie unnötige und häufige Konsumausgaben.

8. Kaufen Sie Essen zu einem guten Value.

9. Nutzen Sie Rabattaktionen und Coupons.

10. Kaufen Sie nur, was Sie sich auch wirklich leisten können, und zwar in Cash.

11. Kaufen Sie immer bei Ausverkäufen ein – an der Börse und im Supermarkt.

12. Es muss nicht immer das neueste Produkt sein, solange das Alte funktioniert.

13. Vermeiden Sie aufwendige und teure Feiern oder Hochzeiten.

14. Qualität geht vor großen Namen – an der Börse und im Leben

15. Investieren Sie nur in Dinge, die auch einen Cashflow zurückbringen

So können Sie Warren Buffetts Ratschläge anwenden

Gerade in Zeiten von Inflation und hohen Kosten sind also die Ratschläge des Orakels von Omaha Gold wert und können auch Ihnen einiges an Geld sparen, dass Sie dann wiederum frei haben, um sich die Schnäppchen an der Börse zu sichern.

Anleger sollten nie vergessen, dass Vermögensaufbau ein Marathon und kein Sprint ist. Dementsprechend heißt es lange, konsequent und mit Disziplin zu sparen, um eines Tages die eigenen Ziele zu erreichen.

